Μπερνάρ-Ανρί Λεβί: Ο Μελανσόν μιλά σαν τον Μουσολίνι, στο ίδιο τσουβάλι ακροδεξιά και ακροαριστερά

Ο Γάλλος φιλόσοφος έκανε λόγο για επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την οργή των πολιτών, λίγες ημέρες πριν τα εκτεταμένα επεισόδια στη Γαλλία