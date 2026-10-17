Πήγαν για σερφ στο Μεξικό και τους εκτέλεσαν σε απομονωμένη παραλία: 158 χρόνια κάθειρξης στους τρεις δολοφόνους
ΚΟΣΜΟΣ
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Πήγαν για σερφ στο Μεξικό και τους εκτέλεσαν σε απομονωμένη παραλία: 158 χρόνια κάθειρξης στους τρεις δολοφόνους

Δύο Αυστραλοί αδελφοί και ο Αμερικανός φίλος τους βρέθηκαν νεκροί με σφαίρες στο κεφάλι τον Απρίλιο του 2024 – Είχαν δεχθεί αιφνιδιαστική επίθεση χωρίς να προβάλουν αντίσταση

Πήγαν για σερφ στο Μεξικό και τους εκτέλεσαν σε απομονωμένη παραλία: 158 χρόνια κάθειρξης στους τρεις δολοφόνους
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Δικαστήριο στο Μεξικό καταδίκασε χθες σε κάθειρξη 158 ετών και εννέα μηνών τον καθένα από τους τρεις κατηγορουμένους για τη δολοφονία δύο Αυστραλών σέρφερ και του Αμερικανού φίλου τους τον Απρίλιο του 2024, στην Ενσενάδα, στις ακτές του Ειρηνικού.

Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κάλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Οι δολοφονίες τους είχαν προκαλέσει οργή στις χώρες των τριών ανδρών.


Τα πτώματα των σέρφερ βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.
Πήγαν για σερφ στο Μεξικό και τους εκτέλεσαν σε απομονωμένη παραλία: 158 χρόνια κάθειρξης στους τρεις δολοφόνους
Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κάλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα

Οι τρεις κατηγορούμενοι, όλοι τους Μεξικανοί, είχαν κριθεί ένοχοι στις 9 Οκτωβρίου. Η εισαγγελία, που έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή 210 ετών κάθειρξης στον καθένα από τους κατηγορούμενους, είχε τονίσει στη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις ξένοι υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.
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Πήγαν για σερφ στο Μεξικό και τους εκτέλεσαν σε απομονωμένη παραλία: 158 χρόνια κάθειρξης στους τρεις δολοφόνους

Η Μπάχα Καλιφόρνια, από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, μαστίζεται από το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών. Ωστόσο τα καρτέλ σπανίως βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες.
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