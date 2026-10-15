«Πότε είναι η σειρά μου»: Νέα σοκαριστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στις ΗΠΑ



Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος

Τι απαντά η φοιτητική αδελφότητα

Το Πανεπιστήμιο του Σικάγου ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιηθεί πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα, το οποίο δεν είναι φοιτητής ούτε συνδέεται με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στο συγκεκριμένο άτομο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους χώρους του πανεπιστημίου.Η ταυτοποίηση έγινε με τη βοήθεια καταθέσεων μαρτύρων, υλικού από κάμερες ασφαλείας του πανεπιστημίου και δεδομένων από συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας. Όλα τα στοιχεία παραδόθηκαν στην αστυνομία του Σικάγου, η οποία έχει αναλάβει την ποινική έρευνα. Οι πανεπιστημιακές Αρχές ανέφεραν επίσης ότι κάμερες κατέγραψαν άτομο που ταίριαζε στην περιγραφή του υπόπτου να απομακρύνεται τρέχοντας από το κτίριο.Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγου, όπου έλαβε. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του προσώπου που είχε ταυτοποιηθεί, ενώ η έρευνα συνεχιζόταν.Το πανεπιστήμιο υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των φοιτητών και όλων όσοι επισκέπτονται τους χώρους του αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και παρέχει υποστήριξη στην καταγγέλλουσα.εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Instagram, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό και καταδικάζοντας απερίφραστα τη σεξουαλική βία. Όπως ανέφερε, τα μέλη της ενημερώθηκαν για όσα συνέβαιναν όταν φίλη της 21χρονης ειδοποίησε έναν από τους υπευθύνους που επιτηρούσαν το πάρτι και παρέμεναν νηφάλιοι. «Ανταποκριθήκαμε αμέσως και αρκετά μέλη της αδελφότητας, μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας, έφτασαν στο σημείο και παρείχαν βοήθεια στη γυναίκα», ανέφερε η οργάνωση.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα μέλος παρέμεινε κοντά στη νεαρή μέχρι την άφιξη των αρμόδιων Αρχών και αποχώρησε μόνο όταν του ζητήθηκε από τους αστυνομικούς. Το πάρτι διακόπηκε αμέσως μόλις τα μέλη της αδελφότητας ενημερώθηκαν για το περιστατικό.Η οργάνωση τόνισε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι πρωταρχικό της μέλημα είναι η γυναίκα που κατήγγειλε την επίθεση και ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά της.Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης Alpha Epsilon Pi, Τζόναθαν Πιρς, δήλωσε στους New York Times ότι ο φερόμενος ως δράστης δεν ήταν μέλος της συγκεκριμένης αδελφότητας. «Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέλος της AEPi συμμετείχε σε αυτή τη φρικτή πράξη ή ότι υπήρξε συνεργός», υποστήριξε. Η κεντρική διοίκηση της αδελφότητας ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές Αρχές και την τοπική αστυνομία, ενώ έδωσε εντολή στο παράρτημα του Σικάγου να αναστείλει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. «Κανείς δεν θα έπρεπε να πηγαίνει σε μια εκδήλωση σε πανεπιστημιακό χώρο, είτε διοργανώνεται από φοιτητική αδελφότητα είτε όχι, και να φοβάται για την ασφάλεια και τη σωματική του ακεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κεντρική διοίκηση.Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου οι φοιτητικές αδελφότητες δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους φοιτητικούς οργανισμούς και δεν έχουν θεσμική σύνδεση με το ίδρυμα. Ωστόσο, οι φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανονισμούς και στις πειθαρχικές διαδικασίες του πανεπιστημίου.