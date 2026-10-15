Εγκλωβίστηκαν σε στούντιο λόγω των πλημμυρών στην Κωνσταντινούπολη ο Μουράτ Μποζ και η Ντεμέτ Οζντεμίρ
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Εγκλωβίστηκαν σε στούντιο λόγω των πλημμυρών στην Κωνσταντινούπολη ο Μουράτ Μποζ και η Ντεμέτ Οζντεμίρ

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν εγκλωβιστεί μαζί με εκατοντάδες εργαζόμενους λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας - Η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, δυσκολεύοντας την επιχείρηση διάσωσης

Εγκλωβίστηκαν σε στούντιο λόγω των πλημμυρών στην Κωνσταντινούπολη ο Μουράτ Μποζ και η Ντεμέτ Οζντεμίρ
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Στιγμές αγωνίας έζησαν ο γνωστός Τούρκος τραγουδιστής Μουράτ Μποζ και η ηθοποιός Ντεμέτ Οζντεμίρ, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μαζί με εκατοντάδες εργαζόμενους στα στούντιο Phoenix, στην περιοχή Μασλάκ-Αγιαζά της Κωνσταντινούπολης, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας και των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

Η έντονη νεροποντή προκάλεσε την υπερχείλιση κοντινού χειμάρρου, με αποτέλεσμα τα νερά να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις των στούντιο. Η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, ενώ σημειώθηκε και διακοπή της ηλεκτροδότησης, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η στιγμή του απεγκλωβισμού:




Οι δύο καλλιτέχνες, που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις για γυρίσματα, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο ψηλότερο σημείο του κτιρίου, προκειμένου να προστατευτούν από τα ορμητικά νερά. Παράλληλα, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απηύθυναν επείγουσα έκκληση για βοήθεια και ασφαλή απομάκρυνση.



Κλείσιμο
Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, ωστόσο η ισχυρή ροή των υδάτων κατέστησε ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Αρχικά, οι διασώστες είχαν επισημάνει ότι η εκκένωση ήταν επικίνδυνη υπό τις επικρατούσες συνθήκες, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα παρέμεναν στις εγκαταστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τελικά, ο Μουράτ Μποζ και η Ντεμέτ Οζντεμίρ απεγκλωβίστηκαν, δίνοντας τέλος στην πολύωρη αγωνία που προκάλεσε η περιπέτειά τους.
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