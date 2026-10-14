Οι Ουκρανοί συνεχίζουν την επιχείρηση «Vivaldi»: Ανακατέλαβαν άλλα 101 τ.χλμ. στο Ντονέτσκ, αναφορές για 3.000 απώλειες Ρώσων στρατιωτών

Σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα τη νύχτα, προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων - Οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τρία χωριά στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – Σε 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 16 οικισμούς τα συνολικά εδαφικά κέρδη

Λιμάν, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, προχώρησε το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, μαζί με τις μονάδες που έχουν τεθεί υπό τη διοίκησή του, κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης «Vivaldi».



Σύμφωνα με ανάρτηση του Σώματος στο Telegram την Τετάρτη, οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τα χωριά Ζελένα Ντολίνα, Λίποβε και Κολοντζιάζι, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπου 3.000 στρατιώτες κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης.



«Ο εχθρός δεν κατάφερε να αποκόψει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της δύναμής μας στο Ντονμπάς. Αναχαιτίσαμε την επίθεση της ομάδας "Ζαπάντ" και την αναγκάσαμε να μεταφέρει μέρος των μονάδων της 1ης Στρατιάς Αρμάτων, γεγονός που περιόρισε την πίεση στο Κουπιάνσκ-Βουζλοβί», δήλωσε ο διοικητής του Σώματος, Ουκρανός ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι.







Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βιβάλντι», η Ουκρανία έχει ανακτήσει 16 οικισμούς και 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. «Οι τέσσερις εποχές του "Vivaldi" ολοκληρώθηκαν, αλλά η μουσική συνεχίζεται», ανέφερε το Σώμα.



Μπιλέτσκι είχε επιβεβαιώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του 3ου Σώματος Στρατού πραγματοποιούσαν σειρά αντεπιθέσεων βόρεια της πόλης Λιμάν, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Όπως είχε δηλώσει τότε, η επιχείρηση κατάφερε «ισχυρό πλήγμα στις μαχητικές δυνατότητες της 20ής και της 25ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας», ενώ τα ουκρανικά πλήγματα με drones είχαν αναγκάσει τους Ρώσους να μεταφέρουν τους κόμβους ανεφοδιασμού τους πέρα από τα κρατικά σύνορα.







Κλείσιμο Σλοβιάνσκ, το Κραματόρσκ, τη Ντρούζκιβκα και την Κοστιαντινίβκα, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ενόψει του χειμώνα. Η Ρωσία αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα ερείσματά της στις αστικές περιοχές, προετοιμάζοντας την επιθετική εκστρατεία του 2027.







Σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων Σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων, ενώ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο Μπαλάκοβο. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εξακολουθούσε να μαίνεται σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Ροστόφ επί του Ντον.



Στην ανακατάληψη επιπλέον 101 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον τομέα του, στην περιφέρεια του, προχώρησε το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, μαζί με τις μονάδες που έχουν τεθεί υπό τη διοίκησή του, κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης «».Σύμφωνα με ανάρτηση του Σώματος στο Telegram την Τετάρτη, οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τα χωριάκαι, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπουκατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης.«Ο εχθρός δεν κατάφερε να αποκόψει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της δύναμής μας στο Ντονμπάς. Αναχαιτίσαμε την επίθεση της ομάδας "Ζαπάντ" και την αναγκάσαμε να μεταφέρει μέρος των μονάδων της 1ης Στρατιάς Αρμάτων, γεγονός που περιόρισε την πίεση στο Κουπιάνσκ-Βουζλοβί», δήλωσε ο διοικητής του Σώματος, Ουκρανός ταξίαρχοςΣυνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «», η Ουκρανία έχει ανακτήσει 16 οικισμούς και 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. «Οι τέσσερις εποχές του "Vivaldi" ολοκληρώθηκαν, αλλά η μουσική συνεχίζεται», ανέφερε το Σώμα.Στις 15 Σεπτεμβρίου, οείχε επιβεβαιώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του 3ου Σώματος Στρατού πραγματοποιούσαν σειρά αντεπιθέσεων βόρεια της πόλης Λιμάν, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Όπως είχε δηλώσει τότε, η επιχείρηση κατάφερε «ισχυρό πλήγμα στις μαχητικές δυνατότητες της 20ής και της 25ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας», ενώ τα ουκρανικά πλήγματα με drones είχαν αναγκάσει τους Ρώσους να μεταφέρουν τους κόμβους ανεφοδιασμού τους πέρα από τα κρατικά σύνορα. μάχη για την «καρδιά» της «ζώνης των οχυρών» του Ντονμπάς , η οποία περιλαμβάνει το, το, τηκαι την, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ενόψει του χειμώνα. Η Ρωσία αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα ερείσματά της στις αστικές περιοχές, προετοιμάζοντας την επιθετική εκστρατεία του 2027.Σχεδόνκατευθύνθηκαν προς τηκατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων, ενώ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εξακολουθούσε να μαίνεται σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο





Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, 493 drones κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα από το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου έως το πρωί της 14ης Οκτωβρίου, με τα 180 από αυτά να καταστρέφονται ενώ πλησίαζαν την πόλη.



Τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της απειλής. Το Βνούκοβο παρέμεινε κλειστό για περισσότερες από οκτώ ώρες, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, επιβάτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα αεροσκάφη τους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά 902 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.