Οι Ουκρανοί συνεχίζουν την επιχείρηση «Vivaldi»: Ανακατέλαβαν άλλα 101 τ.χλμ. στο Ντονέτσκ, αναφορές για 3.000 απώλειες Ρώσων στρατιωτών
Σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα τη νύχτα, προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων - Οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τρία χωριά στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – Σε 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 16 οικισμούς τα συνολικά εδαφικά κέρδη
Σύμφωνα με ανάρτηση του Σώματος στο Telegram την Τετάρτη, οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τα χωριά Ζελένα Ντολίνα, Λίποβε και Κολοντζιάζι, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπου 3.000 στρατιώτες κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης.
«Ο εχθρός δεν κατάφερε να αποκόψει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της δύναμής μας στο Ντονμπάς. Αναχαιτίσαμε την επίθεση της ομάδας "Ζαπάντ" και την αναγκάσαμε να μεταφέρει μέρος των μονάδων της 1ης Στρατιάς Αρμάτων, γεγονός που περιόρισε την πίεση στο Κουπιάνσκ-Βουζλοβί», δήλωσε ο διοικητής του Σώματος, Ουκρανός ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι.
Operation Vivaldi has completed its four seasons.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 14, 2026
Ukrainian Defenders have liberated another 101 km² of Ukrainian land.
The 3rd Army Corps and attached units have freed three more settlements - Zelena Dolyna, Lypove, and Kolodiazi. During the fourth stage of "Vivaldi," Russia… https://t.co/8lNU1hGmA5 pic.twitter.com/O9UiP7aOh9
Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βιβάλντι», η Ουκρανία έχει ανακτήσει 16 οικισμούς και 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. «Οι τέσσερις εποχές του "Vivaldi" ολοκληρώθηκαν, αλλά η μουσική συνεχίζεται», ανέφερε το Σώμα.
Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Μπιλέτσκι είχε επιβεβαιώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του 3ου Σώματος Στρατού πραγματοποιούσαν σειρά αντεπιθέσεων βόρεια της πόλης Λιμάν, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Όπως είχε δηλώσει τότε, η επιχείρηση κατάφερε «ισχυρό πλήγμα στις μαχητικές δυνατότητες της 20ής και της 25ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας», ενώ τα ουκρανικά πλήγματα με drones είχαν αναγκάσει τους Ρώσους να μεταφέρουν τους κόμβους ανεφοδιασμού τους πέρα από τα κρατικά σύνορα.
DeepState map showing the four phases of Operation Vivaldi, including the latest 101 km² of liberated territory revealed by Ukraine’s 3rd Army Corps.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 14, 2026
In total, Ukrainian forces have recaptured 277 km² and 16 settlements during the operation. https://t.co/1cmUNRwZBm pic.twitter.com/zvzpUE6A7T
Η μάχη για την «καρδιά» της «ζώνης των οχυρών» του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει το Σλοβιάνσκ, το Κραματόρσκ, τη Ντρούζκιβκα και την Κοστιαντινίβκα, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ενόψει του χειμώνα. Η Ρωσία αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα ερείσματά της στις αστικές περιοχές, προετοιμάζοντας την επιθετική εκστρατεία του 2027.
President Zelenskyy:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2026
Vivaldi is a very successful operation. It is not over yet. As of today, ~125-140 square kilometers have been liberated.
It is important that the number of Russian troops killed and wounded has increased over the past two to three months. Since the… https://t.co/8lNU1hGmA5 pic.twitter.com/aXyPVXXwdg
Σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίωνΣχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων, ενώ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο Μπαλάκοβο. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εξακολουθούσε να μαίνεται σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Ροστόφ επί του Ντον.
Moscow was attacked overnight by nearly 500 drones, and all passengers were removed from flights at "Vnukovo".— EMPR.media (@EuromaidanPR) October 14, 2026
According to Moscow Mayor Sergei Sobyanin, around 493 drones were heading toward the Russian capital from the evening of October 13. 180 unmanned aerial vehicles were… pic.twitter.com/f70wMmTnaH
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, 493 drones κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα από το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου έως το πρωί της 14ης Οκτωβρίου, με τα 180 από αυτά να καταστρέφονται ενώ πλησίαζαν την πόλη.
Τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της απειλής. Το Βνούκοβο παρέμεινε κλειστό για περισσότερες από οκτώ ώρες, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, επιβάτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα αεροσκάφη τους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά 902 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
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