Οι Χούθι απειλούν Ριάντ και Ισραήλ με κινεζική βοήθεια: Θέλουν να φτιάξουν βαλλιστικό με βεληνεκές άνω των 3.000 χλμ
Οι Χούθι απειλούν Ριάντ και Ισραήλ με κινεζική βοήθεια: Θέλουν να φτιάξουν βαλλιστικό με βεληνεκές άνω των 3.000 χλμ
Το θέμα αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επισημαίνοντας ότι το υπό ανάπτυξη όπλο με κινεζικά εξαρτήματα φέρεται να βασίζεται στον ιρανικό Kheibar Shekan και θα μπορούσε να πλήξει στόχους στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία
Προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς με χρήση εξαρτημάτων που παραδόθηκαν από την Κίνα, επιχειρούν να συναρμολογήσουν οι Χούθι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται έκθεση της βρετανικής ερευνητικής οργάνωσης Conflict Armament Research.
Βάσει της έκθεσης, η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη οργάνωση προσπαθεί να κατασκευάσει μια εκδοχή του ιρανικού κατευθυνόμενου πυραύλου ακριβείας Kheibar Shekan, αξιοποιώντας κινεζικά εξαρτήματα. Ο υπό ανάπτυξη πύραυλος εκτιμάται ότι θα έχει βεληνεκές περίπου 1.900 μιλίων, δηλαδή περίπου 3.060 χιλιομέτρων, γεγονός που θα του επιτρέπει να πλήττει στόχους στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.
Ο Kheibar Shekan, η ονομασία του οποίου σημαίνει «καταστροφέας του Χαϊμπάρ», πήρε το όνομά του από εβραϊκό φρούριο που καταλήφθηκε από μουσουλμάνους πολεμιστές κατά τα πρώτα χρόνια του Ισλάμ.
Ο ιρανικός πύραυλος έχει βεληνεκές 1.450 χιλιομέτρων, περίπου 900 μιλίων, και μπορεί να φτάσει τόσο τις χώρες του Κόλπου όσο και το Ισραήλ. Η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και εκτόξευσής του βοήθησε το Ιράν να αποφεύγει τα πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η ισραηλινή και η αμερικανική πολεμική αεροπορία εντόπιζαν και κατέστρεφαν θέσεις εκτόξευσης.
Βάσει της έκθεσης, η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη οργάνωση προσπαθεί να κατασκευάσει μια εκδοχή του ιρανικού κατευθυνόμενου πυραύλου ακριβείας Kheibar Shekan, αξιοποιώντας κινεζικά εξαρτήματα. Ο υπό ανάπτυξη πύραυλος εκτιμάται ότι θα έχει βεληνεκές περίπου 1.900 μιλίων, δηλαδή περίπου 3.060 χιλιομέτρων, γεγονός που θα του επιτρέπει να πλήττει στόχους στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.
Ο Kheibar Shekan, η ονομασία του οποίου σημαίνει «καταστροφέας του Χαϊμπάρ», πήρε το όνομά του από εβραϊκό φρούριο που καταλήφθηκε από μουσουλμάνους πολεμιστές κατά τα πρώτα χρόνια του Ισλάμ.
Ο ιρανικός πύραυλος έχει βεληνεκές 1.450 χιλιομέτρων, περίπου 900 μιλίων, και μπορεί να φτάσει τόσο τις χώρες του Κόλπου όσο και το Ισραήλ. Η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και εκτόξευσής του βοήθησε το Ιράν να αποφεύγει τα πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η ισραηλινή και η αμερικανική πολεμική αεροπορία εντόπιζαν και κατέστρεφαν θέσεις εκτόξευσης.
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