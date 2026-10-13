Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τραμπ: Οι Χούθι φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το κάνουν επίτηδες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Τραμπ: Οι Χούθι φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το κάνουν επίτηδες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
«Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι ξανάρχισαν της επιθέσεις κατά διαταγή του Ιράν, έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Χούθι της Υεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ» τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
«Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι ξανάρχισαν της επιθέσεις κατά διαταγή του Ιράν, έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη πέρυσι.
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι η προειδοποίησή του θα ισχύει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σημειώνοντας: «Θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ!».
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι είχαν πάρει το μάθημά τους πριν από έναν χρόνο, όταν τους βομβαρδίσαμε ανελέητα και —κατόπιν αιτήματός τους— σταματήσαμε. Παρέμεναν σιωπηλοί για πολύ καιρό, αλλά τώρα επανεμφανίστηκαν —πιθανότατα κατ' εντολή του Ιράν, ενός κράτους υπό κατάρρευση, χωρίς ναυτικό, χωρίς αεροπορία, με τη χειρότερη οικονομία στον κόσμο και πληθωρισμό 301%— και επιτίθενται με πολύ κακόβουλο τρόπο στη Σαουδική Αραβία, προσπαθώντας σκόπιμα να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανότατα ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ. ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΡΑΙΟ. Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει ότι δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές —έχω ήδη κερδίσει, με συντριπτική διαφορά—, αλλά θα είμαι εδώ και μετά τις εκλογές, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει, στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας.
Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, πολεμούν την υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της χώρας από το 2014. Η σύγκρουση εντάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με τους αντάρτες να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.
«Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι ξανάρχισαν της επιθέσεις κατά διαταγή του Ιράν, έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη πέρυσι.
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι η προειδοποίησή του θα ισχύει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σημειώνοντας: «Θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ!».
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι είχαν πάρει το μάθημά τους πριν από έναν χρόνο, όταν τους βομβαρδίσαμε ανελέητα και —κατόπιν αιτήματός τους— σταματήσαμε. Παρέμεναν σιωπηλοί για πολύ καιρό, αλλά τώρα επανεμφανίστηκαν —πιθανότατα κατ' εντολή του Ιράν, ενός κράτους υπό κατάρρευση, χωρίς ναυτικό, χωρίς αεροπορία, με τη χειρότερη οικονομία στον κόσμο και πληθωρισμό 301%— και επιτίθενται με πολύ κακόβουλο τρόπο στη Σαουδική Αραβία, προσπαθώντας σκόπιμα να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανότατα ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ. ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΡΑΙΟ. Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει ότι δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές —έχω ήδη κερδίσει, με συντριπτική διαφορά—, αλλά θα είμαι εδώ και μετά τις εκλογές, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει, στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας.
Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, πολεμούν την υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της χώρας από το 2014. Η σύγκρουση εντάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με τους αντάρτες να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.
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