Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ρωσικές βόμβες στη Ζαπορίζια, τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.