Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ρωσικές βόμβες στη Ζαπορίζια, τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα
Στους 16 οι τραυματίες, αγνοούμενοι στα συντρίμμια – Πάνω από 80 διασώστες αναζητούν επιζώντες – Η επίθεση λίγες ώρες μετά τη συμφωνία Τραμπ για ρωσικό ντίζελ
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πέντε κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης» (glide bombs), πλήττοντας κατοικημένες περιοχές της πόλης και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πολυκατοικίες. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι και άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που χτυπήθηκαν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.
Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and… pic.twitter.com/bF0iXLFJ0A— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026
Πολυκατοικία κατέρρευσε, διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια
Οι εικόνες από το σημείο της επίθεσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από το πλήγμα. Όροφοι έχουν καταρρεύσει ο ένας πάνω στον άλλο, αφήνοντας πίσω τους τεράστιους όγκους από τσιμέντο, σίδερα και συντρίμμια.
«Χτυπήθηκε το ισόγειο και οι από πάνω όροφοι απλώς κατέρρευσαν», περιέγραψε η ασκούσα καθήκοντα δημάρχου της Ζαπορίζια, Ρεγκίνα Χαρτσένκο, μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση από το σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 80 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού εγκλωβισμένων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Τα σωστικά συνεργεία σταματούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων, προκειμένου να αφουγκραστούν φωνές ή άλλους ήχους από ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.
Η Χαρτσένκο έκανε λόγο για πλήγμα «στην ίδια μας την καρδιά», αναφερόμενη ιδιαίτερα στα παιδιά που σκοτώθηκαν. «Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και οι μικρότεροι από εμάς», είπε, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό τους «αβάσταχτη θλίψη για τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την πόλη».
The death toll from Russian guided bomb strikes on Zaporizhzhia has risen to 15, including three children, the State Emergency Service reported.— KyivPost (@KyivPost) October 10, 2026
Another 16 people were injured, including two children, as emergency search-and-rescue operations continue.
Photos and video: DSNS pic.twitter.com/8KSH3Cm6Dd
Ζελένσκι: «Θα υπάρξει απάντηση στα ρωσικά πλήγματα»
Η νέα αιματηρή επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τη Μόσχα, η οποία προβλέπει την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά.
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