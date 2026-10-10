Ανησυχία στις ΗΠΑ για τη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη γαστρεντερίτιδα: Εξαπλώνονται στελέχη βακτηρίου που αντέχουν στα αντιβιοτικά

Μπορεί να προκαλέσει αιματηρή διάρροια, πυρετό και σοβαρές επιπλοκές – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ανθεκτικά στελέχη, ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο και γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για τις δυσκολίες στη θεραπεία

σεξουαλικής επαφής. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ορισμένα στελέχη έχουν αναπτύξει τόσο μεγάλη αντοχή στα φάρμακα, ώστε οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές να είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.



Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, με αναρτήσεις στο διαδίκτυο να κάνουν λόγο για έξαρση μιας ασθένειας που περιγράφεται συχνά ως «σεξουαλικώς μεταδιδόμενη γαστρεντερίτιδα». Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών δεν επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα, μεγάλης κλίμακας επιδημία.



13.921 διαγνώσεις σιγκέλλωσης, αριθμός που βρίσκεται κοντά στις 14.277 περιπτώσεις που καταγράφηκαν συνολικά το προηγούμενο έτος.



Επομένως, παρά τους εντυπωσιακούς τίτλους περί εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια ασυνήθιστα μεγάλη έξαρση.



Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους επιστήμονες είναι η αυξανόμενη ανθεκτικότητα του βακτηρίου στα αντιβιοτικά, καθώς και η αλλαγή στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσβάλλονται από τα πιο ανθεκτικά στελέχη.



Τον Απρίλιο, γιατροί και ειδικοί από υγειονομικές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ δημοσίευσαν ομοσπονδιακή έκθεση για τη μετάδοση της ανθεκτικής σιγκέλλας, επισημαίνοντας ότι οι λοιμώξεις αυτές δεν περιορίζονται πλέον στις ομάδες που θεωρούνταν παραδοσιακά περισσότερο ευάλωτες.



έντονη παρουσία των εξαιρετικά ανθεκτικών στελεχών σε ενήλικους άνδρες, με ιδιαίτερη σημασία για τη μετάδοση μέσω της σεξουαλικής επαφής.



Συγκεκριμένα, το 86,2% των λοιμώξεων από εξαιρετικά ανθεκτικά στελέχη που περιλαμβάνονταν στην έκθεση του CDC αφορούσε άνδρες.



Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη λοίμωξη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία ανθεκτικού στελέχους.



Κλείσιμο Τι είναι η σιγκέλλα και πώς μπορεί να μεταδοθεί μέσω του σεξ Η σιγκέλλα είναι μια ομάδα βακτηρίων που προκαλούν τη σιγκέλλωση, μια λοίμωξη του πεπτικού συστήματος που χαρακτηρίζεται κυρίως από οξεία διάρροια.



Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, καθώς ακόμη και η κατάποση πολύ μικρής ποσότητας του βακτηρίου μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη.



Η μετάδοση γίνεται μέσω της επαφής με μολυσμένα τρόφιμα, νερό, αντικείμενα ή επιφάνειες, στα οποία μπορεί να υπάρχουν μικροσκοπικά υπολείμματα κοπράνων.



Ένας άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί εάν αγγίξει μια μολυσμένη επιφάνεια και στη συνέχεια βάλει τα χέρια του στο στόμα ή καταναλώσει μολυσμένο φαγητό ή ποτό.



Ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η εξάπλωση ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της σιγκέλλας (Shigella), ενός ιδιαίτερα μεταδοτικού βακτηρίου που προκαλεί σοβαρή διάρροια και μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και μέσω της. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ορισμένα στελέχη έχουν αναπτύξει τόσο, ώστε οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές να είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, με αναρτήσεις στο διαδίκτυο να κάνουν λόγο για έξαρση μιας ασθένειας που περιγράφεται συχνά ως «». Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών δεν επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα, μεγάλης κλίμακας επιδημία.Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν καταγραφεί, αριθμός που βρίσκεται κοντά στιςΕπομένως, παρά τους εντυπωσιακούς τίτλους περί εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιαείναι η, καθώς και η αλλαγή στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσβάλλονται από τα πιο ανθεκτικά στελέχη.Τον Απρίλιο, γιατροί και ειδικοί από υγειονομικές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ δημοσίευσαν ομοσπονδιακή έκθεση για τη μετάδοση της, επισημαίνοντας ότι οι λοιμώξεις αυτές δεν περιορίζονται πλέον στις ομάδες που θεωρούνταν παραδοσιακά περισσότερο ευάλωτες.Για πολλά χρόνια, οι σοβαρές λοιμώξεις από σιγκέλλα συνδέονταν κυρίως με παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών. Ωστόσο, η έκθεση καταγράφει πλέον, με ιδιαίτερη σημασία για τηΣυγκεκριμένα, τοτων λοιμώξεων από εξαιρετικά ανθεκτικά στελέχη που περιλαμβάνονταν στην έκθεση του CDC αφορούσε άνδρες.Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία ανθεκτικού στελέχους.Η σιγκέλλα είναι μια ομάδα βακτηρίων που προκαλούν τη σιγκέλλωση, μια λοίμωξη του πεπτικού συστήματος που χαρακτηρίζεται κυρίως απόΗ ασθένεια είναι, καθώς ακόμη και η κατάποση πολύ μικρής ποσότητας του βακτηρίου μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη.Η μετάδοση γίνεται μέσω της επαφής με, στα οποία μπορεί να υπάρχουνΈνας άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί εάν αγγίξει μιακαι στη συνέχεια βάλει τα χέρια του στο στόμα ή καταναλώσει μολυσμένο φαγητό ή ποτό.

Το βακτήριο μπορεί επίσης να μεταδοθεί κατά τη διάρκεια σεξουαλικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επαφή με την περιοχή του πρωκτού, εφόσον υπάρξει μεταφορά του βακτηρίου στο στόμα.



Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σιγκέλλωση μπορεί να περιγράφεται ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη, παρότι δεν μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του σεξ.



Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες αποτελούν μία από τις ομάδες στις οποίες έχει καταγραφεί αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης συγκεκριμένων ανθεκτικών στελεχών.



Παλαιότερα, μεγάλο μέρος των περιστατικών στις ΗΠΑ αφορούσε παιδιά κάτω των πέντε ετών και ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό ή είχαν έρθει σε επαφή με ταξιδιώτες.



Γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ωστόσο, οι ειδικοί άρχισαν να παρατηρούν πιο συστηματικά τη μετάδοση της σιγκέλλας μέσω της σεξουαλικής δραστηριότητας.



Η δυνατότητα σεξουαλικής μετάδοσης ήταν ήδη γνωστή, αλλά μέχρι τότε θεωρούνταν ότι αφορούσε σχετικά μικρό ποσοστό των λοιμώξεων.



Νεότερες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ανθεκτικά στελέχη εμφανίζονται συχνότερα σε ορισμένες ομάδες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ιδιαίτερα μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.



Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης άστεγοι και άνθρωποι με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, καθώς οι συνθήκες αυτές διευκολύνουν τη μετάδοση του βακτηρίου.



Ένα ακόμη στοιχείο που δυσκολεύει τον περιορισμό της σιγκέλλωσης είναι ότι ένας άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να αποβάλλει το βακτήριο με τα κόπρανά του έως και δύο εβδομάδες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.



Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα μετάδοσης δεν σταματά απαραίτητα τη στιγμή που ο ασθενής αισθάνεται καλύτερα.



Σύμφωνα με το CDC, τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μία έως δύο ημέρες μετά την επαφή με το βακτήριο, αν και ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να μην παρουσιάσουν καθόλου συμπτώματα.



Η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ακόμη και με αίμα, πυρετό, εμετούς, αφυδάτωση και έντονες κοιλιακές κράμπες.



Σε σοβαρότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να εμφανιστούν σπασμοί και λοιμώξεις του αίματος, ενώ σπάνια η νόσος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο.



Σύμφωνα με το ιατρικό εγχειρίδιο Merck Manuals, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι σημειώνονται περίπου 450.000 περιστατικά σιγκέλλωσης και 38 θάνατοι ετησίως.



Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν στο σπίτι χωρίς να χρειαστούν ειδική φαρμακευτική αγωγή.



Η Mayo Clinic επισημαίνει ότι η επαρκής ενυδάτωση, με νερό και διαλύματα που περιέχουν ηλεκτρολύτες, όπως το Pedialyte, αποτελεί βασικό μέρος της αντιμετώπισης της ασθένειας.



Ωστόσο, οι σοβαρότερες λοιμώξεις μπορεί να απαιτήσουν αντιβιοτικά για τη μείωση της έντασης και της διάρκειας των συμπτωμάτων. Ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να έχουν παρατεταμένη πορεία, ακόμη και για μήνες.



Εκεί ακριβώς εντοπίζεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γιατροί.



Τα βακτήρια που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με αντιβιοτικά και οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων Σύμφωνα με στοιχεία του CDC που παρατίθενται στο δημοσίευμα, περίπου 242.000 άνθρωποι ετησίως στις ΗΠΑ προσβάλλονται από στελέχη σιγκέλλας που παρουσιάζουν αντοχή σε φάρμακα.



Για τις συγκεκριμένες λοιμώξεις, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες και μπορεί να περιλαμβάνουν φάρμακα όπως η κεφτριαξόνη και η πιβμεκιλλινάμη, ανάλογα με την ευαισθησία του βακτηρίου.



Η ομοσπονδιακή έκθεση του Απριλίου επισημαίνει ότι την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί η μετάδοση ενός ακόμη πιο ανθεκτικού στελέχους, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ανθεκτικό στα φάρμακα (XDR).



Για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει εγκεκριμένο από τις αμερικανικές αρχές αντιβιοτικό που να χορηγείται από το στόμα και να αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή.



Παραμένει επίσης ασαφές πόσες από τις ετήσιες λοιμώξεις που παρουσιάζουν αντοχή στα αντιβιοτικά οφείλονται ειδικά σε αυτά τα εξαιρετικά ανθεκτικά στελέχη.



Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η αυξημένη δυνατότητα μετάδοσής τους καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την εργαστηριακή εξέταση για την ευαισθησία στα αντιβιοτικά και την έγκαιρη καταγραφή των περιστατικών.



«Η υψηλή δυνατότητα μετάδοσης των εξαιρετικά ανθεκτικών στελεχών της σιγκέλλας αναδεικνύει τη σημασία των εξετάσεων ευαισθησίας και της έγκαιρης αναφοράς αυτής της ασθένειας, για την οποία η δήλωση των κρουσμάτων είναι υποχρεωτική σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την πρόληψη», έγραψαν οι γιατροί στην έκθεσή τους.



Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Infectious Diseases.



Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της μετάδοσης της σιγκέλλας μέσω της σεξουαλικής επαφής και της ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά.



Ένας από τους μηχανισμούς που ανέδειξαν είναι η λεγόμενη «παράπλευρη αντοχή», η οποία μπορεί να εμφανιστεί όταν ένα βακτήριο εκτίθεται σε αντιβιοτικά που χορηγούνται για διαφορετική λοίμωξη ή όταν η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι κατάλληλη για την εξάλειψή του.



Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έκθεση στο φάρμακο μπορεί να ευνοήσει την επιβίωση και την επικράτηση ανθεκτικών βακτηρίων.



Η μελέτη κάλυψε την περίοδο 2015-2020 και κατέγραψε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα στελέχη που συνδέονταν με σεξουαλική μετάδοση και σε εκείνα που σχετίζονταν με άλλους τρόπους μόλυνσης.



Μέχρι το τέλος της περιόδου που εξετάστηκε, περίπου το 70% των στελεχών σιγκέλλας που μεταδίδονταν μέσω σεξουαλικής επαφής παρουσίαζε αντοχή σε τουλάχιστον ένα αντιβιοτικό.



Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 40% για τα στελέχη που δεν συνδέονταν με σεξουαλική μετάδοση και 49% για εκείνα που σχετίζονταν με ταξίδια.



Οι διαφορές αυτές ενισχύουν την ανησυχία ότι η σεξουαλική μετάδοση μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση και εξάπλωση συγκεκριμένων ανθεκτικών στελεχών.



Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, καθηγητής στο Τμήμα Γενετικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, περιέγραψε τον Ιούλιο πόσο έχει αλλάξει η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.



«Αυτή η ασθένεια έχει μετατραπεί, μέσα στην τελευταία περίπου δεκαετία, από μια λοίμωξη που αντιμετωπιζόταν σχετικά εύκολα με συνηθισμένα φάρμακα σε μια λοίμωξη που είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστεί», ανέφερε.



Ο ίδιος προειδοποίησε ότι πολλοί άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες δεν γνωρίζουν τον σοβαρό και αυξανόμενο κίνδυνο που συνδέεται με τη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη σιγκέλλα.



«Είναι ζωτικής σημασίας αυτό το μήνυμα να φτάσει στις κοινότητες που επηρεάζονται περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στον περιορισμό της εξάπλωσης», τόνισε.



Οι ειδικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να μελετούν τα ανθεκτικά στελέχη, αναζητώντας τρόπους για τον αποτελεσματικότερο περιορισμό της μετάδοσής τους.



Στο μεταξύ, η πρόληψη παραμένει ιδιαίτερα σημαντική.



Η Mayo Clinic συνιστά σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ιδιαίτερα πριν από το φαγητό, τη σεξουαλική δραστηριότητα ή την αλλαγή πάνας.



Συνιστάται επίσης η αποφυγή σεξουαλικής επαφής για τουλάχιστον δύο εβδομάδες με άτομα που έχουν διάρροια ή έχουν αναρρώσει πρόσφατα από αυτήν.



Η προσοχή στην υγιεινή, στην κατανάλωση καθαρού νερού και τροφίμων και στην αποφυγή επαφής με μολυσμένες επιφάνειες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης.



Η πρόσφατη δημοσιότητα γύρω από τη σιγκέλλα φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην επαναφορά παλαιότερων επιστημονικών ευρημάτων και της έκθεσης του CDC στη δημόσια συζήτηση, παρά στην εμφάνιση μιας νέας μεγάλης επιδημίας.



Η απουσία μιας ασυνήθιστης έξαρσης, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η αυξανόμενη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά και η δυνατότητα μετάδοσής τους μέσω της σεξουαλικής επαφής αποτελούν δύο λόγους για τους οποίους οι επιστήμονες ζητούν μεγαλύτερη ενημέρωση, συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση.