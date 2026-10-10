Ο απεσταλμένος του Πούτιν εξαίρει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για το ντίζελ και την ενέργεια, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από το κόστος των καυσίμων για τις δραστηριότητές τους.Έκλεισε, δε, με μια ακόμη κατηγορηματική τοποθέτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο!» ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στο καθεστώς της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φτάνοντας στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι.Η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης του κόστους, ενώ απομένουν λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.