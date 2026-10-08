«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Οι Ισπανοί αποχαιρετούν τη Μαρικάρμεν με κεριά, λουλούδια και πορεία στη μνήμη της

Πριν από λίγους μήνες, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μίλησε στο ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο elDiario.es για τον πολυετή αγώνα της ώστε να αποφύγει την έξωση από το σπίτι όπου διέμενε για 70 χρόνια, αφού αγοράστηκε από μια εταιρεία ακινήτων που αύξησε κατακόρυφα το ενοίκιο.