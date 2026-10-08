Η Ισπανία θρηνεί για τη Μαρικάρμεν: Ο θάνατος της 87χρονης που έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση
Η Ισπανία θρηνεί για τη Μαρικάρμεν: Ο θάνατος της 87χρονης που έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση
Η μάχη για το σπίτι της, η οργή για τα ενοίκια και οι κινητοποιήσεις που συνέβαλαν στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών
O θάνατος της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Μπορεί η έξωσή της από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη να ανακλήθηκε, αλλά τα όσα ακολούθησαν με την απόρριψη του κυβερνητικού σχεδίου για την προστασία των ενοικιαστών και την απόφαση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να ανακοινώσει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου ανατρέπουν τα ως τώρα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα.
«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μαρικάρμεν απεβίωσε σήμερα», ανακοίνωσε η ένωση ενοικιαστών την Τετάρτη το βράδυ. Η οργάνωση υποστήριζε τη γυναίκα πριν την έξωση από την αστυνομία στη μακροχρόνια μάχη με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της. «Οι κερδοσκόποι ακινήτων σκότωσαν τη Μαρικάρμεν», δήλωσε η εκπρόσωπος της ένωσης ενοικιαστών, Αλίθια ντελ Ρίο.
Εκατοντάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς το κτίριο του κοινοβουλίου την Τετάρτη, όπου τα κυβερνητικά διατάγματα για μεγαλύτερη προστασία των ενοικιαστών απορρίφθηκαν την περασμένη Παρασκευή από μια πλειοψηφία δεξιών και ακροδεξιών βουλευτών και παρά το γεγονός ότι το 70% των Ισπανών δηλώνει ότι συμφωνεί με τη λήψη μέτρων προστασίας για τους ενοικιαστές. «Αυτοί δεν είναι θάνατοι, είναι δολοφονίες» και «Δολοφόνοι, δολοφόνοι, δολοφόνοι», φώναζαν οι διαδηλωτές έξω από το Κοινοβούλιο.
Διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει για μέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τη γυναίκα, η οποία έχει μετατραπεί σε καταλύτη και σύμβολο του αγώνα για προσιτή στέγαση. Άνθρωποι άναψαν κεριά και άλλοι άφησαν λουλούδια μπροστά από την πρώην πολυκατοικία της. Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν γενική απεργία που αναμένεται να παραλύσει τη χώρα στις 11 Νοεμβρίου.
Η Μαρικάρμεν ζούσε στο διαμέρισμά της στην κεντρική περιοχή Ρετίρο για 71 χρόνια - μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα με βαριοπούλα και εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Η 87χρονη εκδιώχθηκε. Οι διασώστες μετέφεραν την εξαντλημένη γυναίκα στο νοσοκομείο και οι εικόνες της Αμπασκάλ στο φορείο έγιναν viral. Είχε προηγηθεί μια μακρά μάχη που είχε δώσει η Μαρικάρμεν εναντίον μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα. Η εταιρεία είχε αγοράσει το κτίριο που περιείχε το διαμέρισμά της το 2020. Το προηγούμενο ενοίκιό της ήταν 500 ευρώ το μήνα. Οι νέοι ιδιοκτήτες, ωστόσο, απαίτησαν 1.600 ευρώ. Η άρνησή της να πληρώσει αύξηση ενοικίου κατά 275% την έκανε σύμβολο σε όλη τη χώρα. Κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας ξεπήδησαν σε δεκάδες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους με το σύνθημα «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν», σε μια χώρα όπου τα μέσα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια και όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχει έλλειψη περισσότερων από 700.000 διαμερισμάτων. Τα δραστικά αυξημένα ενοίκια και η έλλειψη στέγης αποτελούν το νούμερο ένα πρόβλημα της Ισπανίας εδώ και χρόνια.
«Πολέμησα για να μπορέσουν και άλλοι να αγωνιστούν για αυτό» είχε δηλώσει η ίδια η Μαρικάρμεν. Λόγω των μεγάλων κοινωνικών αντιδράσεων είχε επιτευχθεί συμφωνία με τον ιδιοκτήτη σχετικά με την επιστροφή της στο διαμέρισμά της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της η υπογραφή νέου οκταετούς μισθωτηρίου συμβολαίου είχε συμφωνηθεί ήδη. «Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά αγωνίστηκα για να μπορέσουν οι άλλοι να αγωνιστούν για αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει», είχε δηλώσει η 87χρονη από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μαρικάρμεν απεβίωσε σήμερα», ανακοίνωσε η ένωση ενοικιαστών την Τετάρτη το βράδυ. Η οργάνωση υποστήριζε τη γυναίκα πριν την έξωση από την αστυνομία στη μακροχρόνια μάχη με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της. «Οι κερδοσκόποι ακινήτων σκότωσαν τη Μαρικάρμεν», δήλωσε η εκπρόσωπος της ένωσης ενοικιαστών, Αλίθια ντελ Ρίο.
Εκατοντάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς το κτίριο του κοινοβουλίου την Τετάρτη, όπου τα κυβερνητικά διατάγματα για μεγαλύτερη προστασία των ενοικιαστών απορρίφθηκαν την περασμένη Παρασκευή από μια πλειοψηφία δεξιών και ακροδεξιών βουλευτών και παρά το γεγονός ότι το 70% των Ισπανών δηλώνει ότι συμφωνεί με τη λήψη μέτρων προστασίας για τους ενοικιαστές. «Αυτοί δεν είναι θάνατοι, είναι δολοφονίες» και «Δολοφόνοι, δολοφόνοι, δολοφόνοι», φώναζαν οι διαδηλωτές έξω από το Κοινοβούλιο.
Esto es por Mari Carmen. 🖤🖤 Ahora mismo, las calles de Madrid lloran. Pero la lucha por la vivienda sigue. #maricarmen pic.twitter.com/N2KuwMYO7R— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) October 7, 2026
Γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου
Διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει για μέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τη γυναίκα, η οποία έχει μετατραπεί σε καταλύτη και σύμβολο του αγώνα για προσιτή στέγαση. Άνθρωποι άναψαν κεριά και άλλοι άφησαν λουλούδια μπροστά από την πρώην πολυκατοικία της. Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν γενική απεργία που αναμένεται να παραλύσει τη χώρα στις 11 Νοεμβρίου.
Η Μαρικάρμεν ζούσε στο διαμέρισμά της στην κεντρική περιοχή Ρετίρο για 71 χρόνια - μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα με βαριοπούλα και εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Η 87χρονη εκδιώχθηκε. Οι διασώστες μετέφεραν την εξαντλημένη γυναίκα στο νοσοκομείο και οι εικόνες της Αμπασκάλ στο φορείο έγιναν viral. Είχε προηγηθεί μια μακρά μάχη που είχε δώσει η Μαρικάρμεν εναντίον μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα. Η εταιρεία είχε αγοράσει το κτίριο που περιείχε το διαμέρισμά της το 2020. Το προηγούμενο ενοίκιό της ήταν 500 ευρώ το μήνα. Οι νέοι ιδιοκτήτες, ωστόσο, απαίτησαν 1.600 ευρώ. Η άρνησή της να πληρώσει αύξηση ενοικίου κατά 275% την έκανε σύμβολο σε όλη τη χώρα. Κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας ξεπήδησαν σε δεκάδες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους με το σύνθημα «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν», σε μια χώρα όπου τα μέσα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια και όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχει έλλειψη περισσότερων από 700.000 διαμερισμάτων. Τα δραστικά αυξημένα ενοίκια και η έλλειψη στέγης αποτελούν το νούμερο ένα πρόβλημα της Ισπανίας εδώ και χρόνια.
«Πολέμησα για να μπορέσουν και άλλοι να αγωνιστούν για αυτό» είχε δηλώσει η ίδια η Μαρικάρμεν. Λόγω των μεγάλων κοινωνικών αντιδράσεων είχε επιτευχθεί συμφωνία με τον ιδιοκτήτη σχετικά με την επιστροφή της στο διαμέρισμά της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της η υπογραφή νέου οκταετούς μισθωτηρίου συμβολαίου είχε συμφωνηθεί ήδη. «Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά αγωνίστηκα για να μπορέσουν οι άλλοι να αγωνιστούν για αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει», είχε δηλώσει η 87χρονη από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
🇪🇸 87-year-old Spanish woman dies two weeks after being evicted from the home where she had lived for more than 70 years— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026
Maricarmen Abascal had lived in the same apartment in Madrid’s Retiro district since the 1950s. On September 23, after several attempts to stop the eviction,… https://t.co/06PLQvH2If pic.twitter.com/Rhw7eqXqwK
Αμφίσημες πολιτικές αντιδράσεις
Οι πολιτικές αντιδράσεις ήταν άμεσες, αλλά αντιφατικές. Ο Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια. «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου απευθύνονται στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Μαρικάρμεν. Ένα σιωπηλό χαιρετισμό και σε όλους που αισθάνονται αυτή την απώλεια σήμερα σαν να ήταν δική τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε στην πλατφόρμα X. Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία, σχολίασε επίσης στο X: «Ο αγώνας σας έχει αφυπνίσει όλη την Ισπανία και έχει ανάψει ένα φυτίλι που δεν θα σβήσει ποτέ. Η αξιοπρέπεια και το θάρρος σας δείχνουν τον δρόμο», έγραψε.
Ο Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης τάχθηκε κατά της ανάδειξης του θανάτου του Αμπασκάλ σε ζήτημα προεκλογικής εκστρατείας. «Καμία προεκλογική εκστρατεία, κανένα κόμμα και καμία ιδιοτελής εκμετάλλευση. (...) Μπροστά στον θάνατο ενός ανθρώπου, μόνο ο σεβασμός αρμόζει».
Το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα Vox, με το οποίο το PP ελπίζει να συγκυβερνήσει σε συνασπισμό μετά από μια πιθανή εκλογική νίκη, εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική άποψη. Κατηγόρησε τους υποστηρικτές της 87χρονης ότι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατό της. «Σκότωσαν τη Μαρικάρμεν», έγραψε το κόμμα στο X. «Χωρίς κανέναν ενδοιασμό, εκμεταλλεύτηκαν τα βάσανα ενός ηλικιωμένου για να ξεκινήσουν μια εκστρατεία που αποσκοπούσε στην κάλυψη της ευθύνης της κυβέρνησης για την καταστροφή των κατοικιών», πρόσθεσε το Vox.
Πηγή: Deutsche Welle με πληροφορίες από taz
Ο Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης τάχθηκε κατά της ανάδειξης του θανάτου του Αμπασκάλ σε ζήτημα προεκλογικής εκστρατείας. «Καμία προεκλογική εκστρατεία, κανένα κόμμα και καμία ιδιοτελής εκμετάλλευση. (...) Μπροστά στον θάνατο ενός ανθρώπου, μόνο ο σεβασμός αρμόζει».
Το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα Vox, με το οποίο το PP ελπίζει να συγκυβερνήσει σε συνασπισμό μετά από μια πιθανή εκλογική νίκη, εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική άποψη. Κατηγόρησε τους υποστηρικτές της 87χρονης ότι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατό της. «Σκότωσαν τη Μαρικάρμεν», έγραψε το κόμμα στο X. «Χωρίς κανέναν ενδοιασμό, εκμεταλλεύτηκαν τα βάσανα ενός ηλικιωμένου για να ξεκινήσουν μια εκστρατεία που αποσκοπούσε στην κάλυψη της ευθύνης της κυβέρνησης για την καταστροφή των κατοικιών», πρόσθεσε το Vox.
Πηγή: Deutsche Welle με πληροφορίες από taz
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