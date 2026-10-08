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Ρωσική επίθεση σε δύο λεωφορεία σκότωσε τουλάχιστον 30 ανθρώπους κοντά στο μέτωπο της Ουκρανίας
Ρωσική επίθεση σε δύο λεωφορεία σκότωσε τουλάχιστον 30 ανθρώπους κοντά στο μέτωπο της Ουκρανίας
Οι αρχές αναφέρουν ότι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, μετά το περιστατικό στο Κραματόρσκ, στην περιοχή που αποτελεί μέρος της «ζώνης-οχυρού» της χώρας
Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ρωσικό πλήγμα σε δύο επιβατικά λεωφορεία στο Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των νεκρών από τη σημερινή επίθεση στα λεωφορεία έχει ανέλθει στους 30. Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε η εισαγγελία της περιφέρειας Ντονέτσκ. Το γραφείο του κυβερνήτη έδωσε τον ίδιο απολογισμό και ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών έχουν ανασταλεί.
Φωτογραφίες που δημοσίευσε η αστυνομία έδειχναν σορούς ανθρώπων σκορπισμένες σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια, καθώς και το απανθρακωμένο κουφάρι ενός οχήματος που φαίνεται να ήταν λεωφορείο, σύμφωνα με τον Guardian.
«Αυτές δεν είναι απλώς “οι συνέπειες του πολέμου”, ούτε ψυχροί αριθμοί. Είναι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τον ρωσικό στρατό», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω της εφαρμογής Telegram. «Η Ρωσία έρχεται στην ουκρανική γη φέρνοντας τον θάνατο».
Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με drones και κατευθυνόμενες βόμβες στο Κραματόρσκ και σε άλλες πόλεις της λεγόμενης «ζώνης-οχυρού» της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η περιοχή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της άμυνας της Ουκρανίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.
Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει και το υπόλοιπο τμήμα της περιφέρειας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, προκειμένου να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το Κίεβο αρνείται να το πράξει.
Η επίθεση της Πέμπτης σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη την Ουκρανία, οι οποίες στόχευσαν κυρίως το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των νεκρών από τη σημερινή επίθεση στα λεωφορεία έχει ανέλθει στους 30. Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε η εισαγγελία της περιφέρειας Ντονέτσκ. Το γραφείο του κυβερνήτη έδωσε τον ίδιο απολογισμό και ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών έχουν ανασταλεί.
Φωτογραφίες που δημοσίευσε η αστυνομία έδειχναν σορούς ανθρώπων σκορπισμένες σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια, καθώς και το απανθρακωμένο κουφάρι ενός οχήματος που φαίνεται να ήταν λεωφορείο, σύμφωνα με τον Guardian.
🔴 ALERTE INFO Guerre en Ukraine: au moins 30 morts dans des frappes russes sur des bus dans l'est du pays, Kiev également visée par des attaques https://t.co/Ib9r6XP4Nc— BFM (@BFMTV) October 8, 2026
«Αυτές δεν είναι απλώς “οι συνέπειες του πολέμου”, ούτε ψυχροί αριθμοί. Είναι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τον ρωσικό στρατό», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω της εφαρμογής Telegram. «Η Ρωσία έρχεται στην ουκρανική γη φέρνοντας τον θάνατο».
Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με drones και κατευθυνόμενες βόμβες στο Κραματόρσκ και σε άλλες πόλεις της λεγόμενης «ζώνης-οχυρού» της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η περιοχή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της άμυνας της Ουκρανίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.
Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει και το υπόλοιπο τμήμα της περιφέρειας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, προκειμένου να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το Κίεβο αρνείται να το πράξει.
Η επίθεση της Πέμπτης σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη την Ουκρανία, οι οποίες στόχευσαν κυρίως το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
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