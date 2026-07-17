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Ουγκάντα: 20 παιδιά σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σχολικού λεωφορείου, δείτε βίντεο
Ουγκάντα: 20 παιδιά σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σχολικού λεωφορείου, δείτε βίντεο
Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος
Είκοσι μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουγκάντα, στο δυστύχημα του σχολικού λεωφορείου με το οποίο επέστρεφαν από σχολική εκδρομή, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας.
«Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από τον δρόμο, έπεσε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε», εξήγησε η αστυνομία μέσω του X, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης τραυματιστεί τρεις ενήλικες και παιδιά.
Η αστυνομία δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός σοβαρά κατεστραμμένου και αναποδογυρισμένου λεωφορείου και ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρκετά παιδιά και ενήλικες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
«Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από τον δρόμο, έπεσε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε», εξήγησε η αστυνομία μέσω του X, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης τραυματιστεί τρεις ενήλικες και παιδιά.
Η αστυνομία δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός σοβαρά κατεστραμμένου και αναποδογυρισμένου λεωφορείου και ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρκετά παιδιά και ενήλικες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Scores feared dead after school bus ferrying King David Junior School pupils crashes in Kapchorwa, Uganda, rescue efforts are ongoing pic.twitter.com/6E6LCoEDIv— Goddie (@Goddie_Ke) July 16, 2026
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