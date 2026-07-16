Τραγωδία στην Αλγερία: Ορφανοτροφείο τυλίχθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον 11 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρκαγιά Αλγερία Καύσωνας Ορφανοτροφείο

Τραγωδία στην Αλγερία: Ορφανοτροφείο τυλίχθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον 11 νεκροί

Η χώρα, που είναι αντιμέτωπη με σοβαρό κύμα καύσωνα, έχει καταγράψει σχεδόν χίλιες εστίες πυρκαγιάς μέσα σε μία εβδομάδα

Τραγωδία στην Αλγερία: Ορφανοτροφείο τυλίχθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον 11 νεκροί
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου την περασμένη νύχτα, όπως ανακοίνωσαν οι αλγερινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ η χώρα, που είναι αντιμέτωπη με σοβαρό κύμα καύσωνα, έχει καταγράψει σχεδόν χίλιες εστίες πυρκαγιάς μέσα σε μία εβδομάδα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Ίδρυμα παιδικής πρόνοιας, στην κοινότητα Μοχαμαντιά, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας σε ανακοίνωση. Οι υπηρεσίες διάσωσης έφθασαν στο σημείο γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Οι υπηρεσίες διάσωσης δεν διευκρίνισαν την ηλικία των θυμάτων, ούτε εάν σε αυτά περιλαμβάνονται παιδιά.



«Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς», δήλωσε η υπηρεσία, ανακοινώνοντας προσωρινό απολογισμό 11 νεκρών.

Ο πρωθυπουργός Σιφί Γκριέμπ επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο Ζεραλντά, στα προάστια του Αλγερίου, και στη συνέχεια στο Μουσταφά Μπασά, στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

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Κατασβέστηκαν 913 πυρκαγιές


Αρκετές περιοχές της Αλγερίας βρίσκονται αντιμέτωπες με ασυνήθιστο καύσωνα εδώ και πολλές ημέρες, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ένας 59χρονος δημοτικός υπάλληλος έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος του Μπενί Μουχλί, στην επαρχία Σετίφ (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 8 έως τις 15 Ιουλίου, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κατέγραψαν 932 πυρκαγιές «εκ των οποίων οι 913 είχαν κατασβεστεί έως σήμερα το πρωί», δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Algérie Presse Service (APS) ο υποδιευθυντής των επιχειρήσεων Καρίμ Χαρμπί.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας δήλωσε ότι έχει κινητοποιήσει περισσότερα από 19.000 μέλη προσωπικού και περισσότερα από 700 φορτηγά και ειδικά οχήματα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς επίσης και 6 ελικόπτερα και 12 πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Κάθε καλοκαίρι, το βόρειο τμήμα της Αλγερίας πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, ένα φαινόμενο που επιτείνεται από τις περιόδους ξηρασίας και την ισχυρή ζέστη.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, έχουν καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς και πολλές κατοικίες. Σύμφωνα με τις αρχές, κάποιες από τις πυρκαγιές οφείλονται σε εμπρησμό και έχουν συλληφθεί ύποπτοι.

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