Πακιστάν προς Ιράν: Έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή
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Πακιστάν προς Ιράν: Έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή

Ο Ισάκ Νταρ τόνισε στον Αμπάς Αραγτσί ότι μόνο ο διάλογος και η διπλωματία μπορούν να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή

Πακιστάν προς Ιράν: Έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση» στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση» στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργειο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ «υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιλυθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

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