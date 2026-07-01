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Εμπόριο, Άμυνα και Τεχνολογία κυριαρχούν στην ατζέντα της επίσκεψης της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στην Ινδία
Εμπόριο, Άμυνα και Τεχνολογία κυριαρχούν στην ατζέντα της επίσκεψης της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στην Ινδία
«Η επίσκεψή της σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ινδίας και Ιαπωνίας», έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ινδικού ΥΠΕΞ
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι έφτασε σήμερα στην Ινδία, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στην πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, όπου θα συζητήσει με τον ομόλογό της Ναρέντρα Μόντι για θέματα εμπορίου, άμυνας και τεχνολογίας.
Η δεύτερη και η τρίτη οικονομική δύναμη στην Ασία (σ.σ. μετά την Κίνα, η οποία κατέχει την πρωτιά) θέλουν να αναπτύξουν το διμερές εμπόριο, με όγκο συναλλαγών 27 δισεκ. δολαρίων το 2025-2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Νέου Δελχί.
«Θερμό καλωσόρισμα στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσουάλ κατά την άφιξή της στην πρωτεύουσα της Ινδίας.
«Η επίσκεψή της σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ινδίας και Ιαπωνίας», συμπλήρωσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of India, η Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ευκαιρία που παρουσιάζεται να έχει «ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα».
Η Ινδία και η Ιαπωνία είναι μέλη της Quad (μαζί με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία), μιας συμμαχίας που θεωρείται ως αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας.
Η Σανάε Τακαΐτσι ανταποδίδει την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Ιαπωνία, τον Αύγουστο του 2025.
Οι δύο πρωθυπουργοί θα έχουν αύριο Πέμπτη συνομιλίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα διμερή έργα υποδομών, την ενέργεια και τον φαρμακευτικό τομέα.
Η δεύτερη και η τρίτη οικονομική δύναμη στην Ασία (σ.σ. μετά την Κίνα, η οποία κατέχει την πρωτιά) θέλουν να αναπτύξουν το διμερές εμπόριο, με όγκο συναλλαγών 27 δισεκ. δολαρίων το 2025-2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Νέου Δελχί.
«Θερμό καλωσόρισμα στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσουάλ κατά την άφιξή της στην πρωτεύουσα της Ινδίας.
«Η επίσκεψή της σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ινδίας και Ιαπωνίας», συμπλήρωσε.
ようこそ、インドへ, Prime Minister Sanae Takaichi!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 1, 2026
A very warm welcome to Prime Minister Sanae Takaichi of Japan who arrives in New Delhi on an Official Visit. PM Takaichi was received by MoS @DrJitendraSingh.
The visit marks an important step in taking forward the Special… pic.twitter.com/N4mvBcWvu4
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of India, η Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ευκαιρία που παρουσιάζεται να έχει «ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα».
Η Ινδία και η Ιαπωνία είναι μέλη της Quad (μαζί με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία), μιας συμμαχίας που θεωρείται ως αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας.
Some more visuals of the arrival of Prime Minister Sanae Takaichi of #Japan at New Delhi, on an official visit. https://t.co/2kvau8HvGK pic.twitter.com/oso1zXXG12— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 1, 2026
Η Σανάε Τακαΐτσι ανταποδίδει την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Ιαπωνία, τον Αύγουστο του 2025.
Οι δύο πρωθυπουργοί θα έχουν αύριο Πέμπτη συνομιλίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα διμερή έργα υποδομών, την ενέργεια και τον φαρμακευτικό τομέα.
Η ιαπωνική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει περισσότερους από 150 επιχειρηματίες που συνόδευσαν την Τακαΐτσι στο ταξίδι της στην Ινδία.
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