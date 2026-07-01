Ευρωβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ΕΕ, ασφάλεια και οικονομία στην κορυφή των ανησυχιών

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να εκτιμούν τον ειρηνικό, προστατευτικό και συνεργατικό χαρακτήρα της ΕΕ σε έναν κόσμο που αλλάζει