Δείτε βίντεο: Κεραυνός πέφτει δίπλα σε γυναίκα στις ΗΠΑ, υπέστη καρδιακή ανακοπή και την επανέφεραν διασώστες

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Κάμερα από τον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας καταγράφει τη στιγμή που μια εκτυφλωτική λάμψη καλύπτει το αυτοκίνητό της, ενώ στην περιοχή επικρατεί ισχυρή καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και κεραυνούς