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Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κίνα, κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους, δείτε βίντεο
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κίνα, κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους, δείτε βίντεο
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στην πόλη Γιμπίν της επαρχίας Σετσουάν στην Κίνα.
Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν από τα σπίτια τους.
Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν από τα σπίτια τους.
A few minutes ago, a magnitude 5.3 earthquake has struck China. It is incredible that people in Yibin had enough time to evacuate safely. pic.twitter.com/4RbY6AxYdx— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 28, 2026
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