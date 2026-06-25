Η Πορτογαλία έτοιμη να στείλει 50 διασώστες στη Βενεζουέλα μετά τον ισχυρό διπλό φονικό σεισμό

Στη Βενεζουέλα κατοικεί μεγάλη πορτογαλική κοινότητα που αριθμεί περίπου 200.000 πολίτες - Δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών τους ωστόσο αγνοούνται πέντε Πορτογάλοι