Το παρασκήνιο πίσω από την καρατόμηση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ: Οι εντάσεις, το Golden Fleet και η απόφαση Τραμπ - Χέγκσεθ
Τραμπ και Χέγκσεθ αποφάσισαν από κοινού την απομάκρυνση του Τζον Φίλαν, εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ στο Ιράν - Οι εντάσεις με την ηγεσία του Πενταγώνου σε μια σειρά θεμάτων οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη
Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Τζον Φίλαν από τη θέση του υπουργού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοινώθηκε με σύντομη δήλωση από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, στο X, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την απόφαση. «Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Σ. Φίλαν αποχωρεί από την κυβέρνηση, με άμεση ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αποπομπή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάταξης της ηγεσίας του Πενταγώνου, υπό τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επιδιώκει την απομάκρυνση στελεχών που θεωρείται ότι δεν ευθυγραμμίζονται με την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη από κοινού από τον Τραμπ και τον Χέγκσεθ, οι οποίοι έκριναν ότι απαιτείται νέα ηγεσία στο Ναυτικό.
Ο Φίλαν, ως ανώτατος πολιτικός προϊστάμενος του αμερικανικού Ναυτικού, είχε αναλάβει την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των ΗΠΑ και την προώθηση του σχεδίου δημιουργίας του λεγόμενου «Golden Fleet». Ωστόσο, η θητεία του συνοδεύτηκε από εντάσεις με την ηγεσία του Πενταγώνου, ακόμα και με τον ίδιο τον Χέγκσεθ, ιδιαίτερα γύρω από το πρόγραμμα ναυπήγησης πλοίων και ζητήματα προαγωγών αξιωματικών.
Η αποχώρησή του έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών: τον αποκλεισμό πλοίων που κινούνται προς και από ιρανικά λιμάνια μέσω των Στενών του Ορμούζ. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, με σημαντικό μέρος αυτών να συμμετέχει άμεσα στην επιχείρηση αποκλεισμού.
Η αποπομπή του Φίλαν αποτελεί το τελευταίο «χτύπημα» στη σειρά αλλαγών που έχουν σημειωθεί στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Οι εσωτερικές εντάσεις και οι διαδοχικές απομακρύνσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων συνεχίζονται, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε ολοένα και πιο επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τον πόλεμο με το Ιράν έως άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
Στις αρχές αυτού του μήνα, ο Χέγκσεθ ανάγκασε τον Ράντι Τζορτζ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να παραιτηθεί, την ώρα που ο Τραμπ έστελνε χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο κατά του Ιράν και για να προετοιμαστεί για την πιθανή χρήση χερσαίων δυνάμεων στη χώρα.
Οι εντάσεις μεταξύ του Χέγκσεθ και του Νταν Ντρίσκολ, του υπουργού Στρατού, έχουν διαρρεύσει όλο και περισσότερο στη δημόσια σφαίρα.
Ο Φίλαν, χρηματοδότης και πολιτικός δωρητής με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον Χουνγκ Κάο, τον υφυπουργό Ναυτικού.
🇺🇸 Secretary of the Navy John C. Phelan is out immediately.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 22, 2026
Hung Cao is stepping in as Acting Secretary of the Navy, effective now.
The Pentagon made the announcement on behalf of the Secretary of Defense and Deputy Secretary of Defense, thanking Phelan for his service.
