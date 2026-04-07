Αμερικανίδα δημοσιογράφος που είχε απαχθεί στα τέλη Μαρτίου από φιλοϊρανική οργάνωση στο Ιράκ θα αφεθεί ελεύθερη
Η φιλοϊρανική οργάνωση Καταέμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελευθερώσει την απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλεσον
Η Κίτλεσον απήχθη στα τέλη Μαρτίου στη Βαγδάτη, ενώ κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και βίντεο από τη στιγμή που δύο άτομα την βάζουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε δρόμο της ιρακινής πρωτεύουσας.
«Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε την κατηγορουμένη Αμερικανίδα Σέλι Κίτλεσον, υπό τον όρο ότι θα φύγει αμέσως από τη χώρα» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωση o Άμπου Μουτζάχιντ αλ Άσαφ, ένα στέλεχος της οργάνωσης που στηρίζεται από την Τεχεράνη.
Breaking | Good News | Kata'ib Hezbollah in Iraq said it had detained @shellykittleson, but the group's security official, Abu Mujahid al-Assaf, announced her release. He said the decision came in appreciation of the national positions of the outgoing prime minister. The American… — Basha باشا (@BashaReport) April 7, 2026
🇮🇶 Kataib Hezbollah is releasing Shelly Kittleson, a veteran American freelance journalist kidnapped off a Baghdad street end of March.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026
She'd reported from Iraq, Syria and Afghanistan for 20 years. She's coming home now.
Source: Reuters https://t.co/xlIVaYe03k pic.twitter.com/25Qobt8ZN1
Την ημέρα της απαγωγής της Σέλι Κίτλεσον, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ιρακινές αρχές συνέλαβαν «ένα άτομο που σχετίζεται με την πολιτοφυλακή Καταέμπ Χεζμπολάχ».
Iraqi Hezbollah releases footage of American journalist Shelly Kittelson in captivity, showing her "admitting" she gathered intelligence on Shia militias for the U.S. consul in Baghdad.— Open Source Intel (@Osint613) April 7, 2026
They say she will be freed and must leave Iraq immediately. https://t.co/M8nTZaFNRC pic.twitter.com/bUiqbTiCCm
Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Monitor, που ασχολείται με την επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή, η Κίτλεσον είναι Αμερικανίδα δημοσιογράφος με έδρα της Ρώμη, έχει καλύψει πολλούς πολέμους στην περιοχή και συνεργαζόταν με αυτό το μέσο.
