Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Αραγτσί μίλησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ, τους είπε πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»
Την ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, αποκαλύπτουν πληροφορίες του ισραηλινού μέσου Ynet.
Σύμφωνα με αυτές, την περασμένη Πέμπτη (19/3) μίλησαν τηλεφωνικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ δίπλα στον τελευταίο βρισκόταν ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
Παρά την προσπάθεια να διατηρηθεί μυστικός ο δίαυλος επικοινωνίας, ισραηλινές αρχές φέρεται να πληροφορήθηκαν την ύπαρξή του μέσω άλλων πηγών.
Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ανακοινώσει δημοσίως την ύπαρξη του καναλιού επικοινωνίας, το οποίο μέχρι τότε γνώριζε περιορισμένος αριθμός αξιωματούχων ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, η Τεχεράνη έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνομιλία.
Κατά τις ίδιες πηγές, στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Αραγτσί φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει διαδεχθεί τον πατέρα του στην ηγεσία της χώρας, ενώ μετέφερε ότι ο νέος ηγέτης «ενέκρινε να κλείσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι όροι μας».
Παρά την πρόοδο στις επαφές, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές και δεν έχει καταστεί σαφές αν οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε συμφωνία.
Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσουν κατά πόσο η συγκεκριμένη επικοινωνία θα αποτελέσει σημείο καμπής στη σύγκρουση ή απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στο περίπλοκο διπλωματικό παρασκήνιο.
Ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση προς το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκεκριμένη επικοινωνία.
#Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has secretly informed US envoy Steve Witkoff that Supreme Leader Mojtaba Khamenei approved talks and a potential deal, Al Arabiya reports citing Israeli newspaper Yedioth Ahronoth.https://t.co/k0wJ2XpXuU— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 24, 2026
