Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρομοίασε με αποικία μεταναστών τη Βρετανία, ο Στάρμερ απαιτεί «δημόσια συγγνώμη»

«Δεν μπορεί να έχεις οικονομία με εκατομμύρια επιδόματα και τεράστια επίπεδα μετανάστευσης» δήλωσε σε συνέντευξή του ο δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ - «Προσβλητικές και λανθασμένες» δηλώσεις, απάντησε ο Στάρμερ - Αντιδράσεις και από φίλους της Γιουνάιτεντ

Τζιμ Ράτκλιφ περί «αποικισμού» της Βρετανίας από μετανάστες, με τον πρωθυπουργό



Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε δημόσια επίθεση κατά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, μετά από συνέντευξη του τελευταίου, στην οποία υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «έχει γίνει αποικία μεταναστών». Ο Στάρμερ, με ανάρτηση στο X το βράδυ της Τετάρτης, απάντησε λέγοντας: «Προσβλητικό και λανθασμένο. Η Βρετανία είναι μια περήφανη, ανεκτική και πολυπολιτισμική χώρα. Ο Τζιμ Ράτκλιφ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη».







Η Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του επιχειρηματία «εξυπηρετούν όσους θέλουν να διχάσουν τη χώρα» και επανέλαβε την απαίτηση για άμεση απολογία. Παράλληλα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τζέικ Ρίτσαρντς χαρακτήρισε τον



«Δεν μπορεί να έχεις οικονομία με εκατομμύρια επιδόματα και τεράστια επίπεδα μετανάστευσης»



Sky News, ο 73χρονος επιχειρηματίας δήλωσε ότι «δεν μπορείς να έχεις οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους σε επιδόματα και τεράστια επίπεδα μετανάστευσης» και πρόσθεσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ουσιαστικά γίνει αποικία μεταναστών, έτσι δεν είναι; Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα». Υποστήριξε επίσης ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε από 58 εκατομμύρια το 2020 σε 70 εκατομμύρια σήμερα, αν και επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι ο πληθυσμός έφτασε περίπου τα 70 εκατομμύρια στα μέσα του 2024, περίπου τρία εκατομμύρια περισσότερα από το 2020.







«Πολύ καλός για τη δουλειά ο Στάρμερ, αλλά χρειάζονται δύσκολες αποφάσεις»



Κλείσιμο Στάρμερ για την πρωθυπουργία, λέγοντας ότι «ίσως είναι πολύ καλός άνθρωπος για τη δουλειά» και ότι απαιτούνται «δύσκολες αποφάσεις» για την ανάκαμψη της οικονομίας. «Μου αρέσει, είναι καλός άνθρωπος, αλλά είναι σκληρή δουλειά και πρέπει να κάνεις δύσκολα πράγματα για να μπει η χώρα στον σωστό δρόμο, γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία δεν είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε.



Αντιδράσεις και από φίλους της Γιουνάιτεντ



Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ομάδα οπαδών της Ρούπερτ Λόου, ο οποίος δήλωσε: «Ο Ράτκλιφ έχει δίκιο και τον σέβομαι που έχει το θάρρος να το πει».



Η πολιτική πίεση προς τον Στάρμερ αυξάνεται, καθώς διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της θητείας του, μετά και την παραίτηση του λόρδου Πίτερ Μάντελσον από την κυβέρνηση. Αντίπαλοι πολιτικοί ζήτησαν την αποχώρησή του, ενώ ακόμη και ο ηγέτης των Εργατικών στη Σκωτία Άνας Σαρβάρ φέρεται να τον προέτρεψε να παραιτηθεί. Παρά ταύτα, σε συνάντηση με την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει, έχοντας ήδη λάβει δημόσια στήριξη από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ.



«Έξυπνος άνθρωπος ο Φάρατζ»



Στην ίδια συνέντευξη, ο Ράτκλιφ αποκάλυψε ότι έχει συναντηθεί με τον ηγέτη του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο χαρακτήρισε «έξυπνο άνθρωπο», προσθέτοντας ότι τόσο εκείνος όσο και ο Στάρμερ έχουν «καλές προθέσεις», αλλά η χώρα χρειάζεται κάποιον «διατεθειμένο να γίνει αντιδημοφιλής για ένα διάστημα ώστε να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα».



Ο επιχειρηματίας, ένας από τους πλουσιότερους Βρετανούς με περιουσία περίπου 17 δισεκατομμυρίων λιρών σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2025, έχει δει την περιουσία του να μειώνεται κατά περίπου έξι δισεκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στα έξοδα λειτουργίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι είναι «πολύ αντιδημοφιλής» μεταξύ των οπαδών, σημειώνοντας: «Κάναμε πολλές αλλαγές, αλλά πιστεύω προς το καλύτερο και αρχίζουμε να βλέπουμε ενδείξεις ότι αποδίδουν».



Το ζήτημα της μετανάστευσης παραμένει κεντρικό στην πολιτική αντιπαράθεση. Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Στάρμερ τον Ιούλιο 2024, περισσότεροι από 65.000 παράτυποι μετανάστες έχουν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε προηγούμενη πρωθυπουργική θητεία. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν η κατάργηση της συμφωνίας ασύλου με τη Ρουάντα που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ βασική πολιτική των Εργατικών είναι συμφωνία με τη Γαλλία για επιστροφές μεταναστών βάσει μοντέλου «ένας μέσα, ένας έξω».