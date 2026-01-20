«Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;»: Ο Ελον Μασκ μετά τον καβγά του με τον CEO της Ryanair, θέλει να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία

Τις προηγούμενες ημέρες ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε ανοίξει κόντρα με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας με αφορμή το WiFi στις πτήσεις