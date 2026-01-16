Εφιάλτης στην Ολλανδία: Υποχρέωσαν φοιτητές να ζήσουν στο ίδιο κτήριο με πρόσφυγες και αυτοί τους βίαζαν και τους κακοποιούσαν επί χρόνια

Het Amsterdamse woonproject Stek Oost, waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen, wordt eind 2018 geopend. Al snel spelen er ernstige geweldsincidenten. Oud-bewoner Emily voelde zich vaak niet veilig. “Er gebeurde altijd wel wat.” Kijk vanavond om 21:15 op NPO 2. pic.twitter.com/7g03opYsaf — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Ομαδικός βιασμός

Η γυναίκα, που αναφέρθηκε μόνο ως «Αμάντα», είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να λάβει εκπαίδευση. Ήθελα να τον βοηθήσω». Παράλληλα, η «Αμάντα» περιέγραψε πώς ο ίδιος της είχε ζητήσει αρκετές φορές να πάει στο δωμάτιό του. Τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να δει μια ταινία μαζί του. Ωστόσο, όπως είπε, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και εκείνη ζήτησε να φύγει, μόνο και μόνο για να την παγιδεύσει στο δωμάτιό του και να την κακοποιήσει σεξουαλικά.Παρά το γεγονός ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία έβαλε την υπόθεση στο αχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζούσε στο ίδιο κτήριο κατήγγειλε τον ίδιο Σύρο, λέγοντας στον στεγαστικό σύλλογο που διαχειρίζεται το συγκρότημα ότι ανησυχούσε για την ασφάλεια της ίδιας και των άλλων γυναικών που ζούσαν εκεί.Αλλά η τοπική αρχή, η οποία είχε κανονίσει τη συμφωνία, ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας.Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022, έφυγε από το συγκρότημα φοιτητών-προσφύγων. Αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της «Αμάντα» και μιας άλλης ενοίκου με την ποινή του το 2024 να είναι τρία χρόνια φυλάκιση.Διοικητή υπάλληλος της περιφέρειας του Άμστερνταμ, δήλωσε στην εκπομπή ότι συχνά οι πρόσφυγες σε δομές έχουν απαράδεκτη συμπεριφορά και οι άνθρωποι φοβούνται, αποδίδοντας ευθύνες και στον σχετικό νόμο που υπάρχει.«Αλλά από νομικής άποψης, αυτό συχνά δεν είναι αρκετό για να απομακρύνεις κάποιον από την κατοικία του, με το πρόβλημα να μην λύνεται», τονίζει.Σε μια άλλη περίπτωση που αναφέρθηκε στην εκπομπή, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, είχε πληροφορίες ότι έλαβε χώρα «ομαδικός βιασμός» σε ένα από τα διαμερίσματά της το καλοκαίρι του 2023.Η αστυνομία δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ότι, ενώ δεν γνώριζε για ομαδικό βιασμό που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις, ανέφερε ότι είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση.Από το άνοιγμα το 2018, για το συγκεκριμένο συγκρότημα έχουν προκύψει πολλές αντίστοιχες αναφορές. Μάλιστα, το 2022, ο ολλανδικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021. Μάλιστα, εμπλεκόταν σε μια παρατεταμένη νομική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τον αναγκάσουν να φύγει από το συγκρότημα κατοικιών.Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω του σάλου που είχε προκληθεί, ήθελε να κλείσει το συγκρότημα ήδη από το 2023, αλλά η τοπική αρχή αρνήθηκε.Ωστόσο, το συγκρότημα αναμένεται να έχει κλείσει μέχρι το 2028, μετά τη λήξη της σύμβασης λειτουργίας του χώρου. Εν τω μεταξύ, το προσωπικό και οι φοιτητές στο ακίνητο δηλώνουν σωματικά και ψυχολογικά εςξαντλημένοι από την εμπειρία που είχαν ζώντας και εργαζόμενοι εκεί.Μια εργαζόμενη στο συγκεκριμένο συγκρότημα είπε με απογοήτευση στην εκπομπή: «Ήμασταν εντελώς συγκλονισμένοι. Δεν θέλαμε πλέον να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του συγκροτήματος. Ήταν απλώς πολύ έντονο. Ως υπεύθυνη για τους συναδέλφους μου, πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα φοβούμενη για την ασφάλεια όλων μας».