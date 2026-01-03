ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Μακρόν: Ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχθηκε από τη δικτατορία Μαδούρο
Ο Γάλλος πρόεδρος ζητά ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση με σεβασμό στη λαϊκή βούληση και δηλώνει ότι η Γαλλία βρίσκεται σε εγρήγορση για την ασφάλεια των πολιτών της

Ο πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, τοποθετήθηκε δημόσια στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας σε ανάρτησή του ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει σήμερα απαλλαγεί από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο» και ότι δικαιολογημένα μπορεί να αισθάνεται ανακούφιση. Όπως ανέφερε, η κατάληψη της εξουσίας και η συστηματική καταπάτηση των θεμελιωδών ελευθεριών υπονόμευσαν επί χρόνια την αξιοπρέπεια του ίδιου του λαού της χώρας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση, με πλήρη σεβασμό στη βούληση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ευχή ο Ενμούντο Γκονσάλες Ουρουτία, ο οποίος εξελέγη το 2024, να μπορέσει να διασφαλίσει γρήγορα και ομαλά τη μετάβαση αυτή, αποκαθιστώντας τη θεσμική ομαλότητα στη χώρα.

Παράλληλα, ο Μακρόν σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εταίρους της Γαλλίας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας πως το Παρίσι παραμένει πλήρως κινητοποιημένο και σε εγρήγορση. Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα αποτελεί και η διασφάλιση της ασφάλειας των Γάλλων υπηκόων που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο που –όπως επισήμανε– παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη.

Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο

Νωρίτερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρομπέρτα Μέτσολα, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τονίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη» και πως ο λαός της χώρας «αξίζει να ζήσει ελεύθερος ύστερα από χρόνια καταπίεσης».

Η Μέτσολα επανέλαβε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά ζητά τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη της δημοκρατίας και την αναγνώριση της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική και δημοκρατική λύση.
