Μακρόν: Ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχθηκε από τη δικτατορία Μαδούρο

Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο

Νωρίτερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις στη

, τονίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι « η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη» και πως ο λαός της χώρας «αξίζει να ζήσει ελεύθερος ύστερα από χρόνια καταπίεσης».

Η Μέτσολα επανέλαβε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τον

ως νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά ζητά τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη της δημοκρατίας και την αναγνώριση της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική και δημοκρατική λύση.