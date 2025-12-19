Το Κέντρο Κένεντι μετονομάστηκε σε Trump-Kennedy Center και η ανιψιά του JFK αντέδρασε με οργή: Σε τρία χρόνια, θα πάρω μια αξίνα να ξηλώσω αυτά τα γράμματα





Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες για την



έντρο Παραστατικών Τεχνών, εν συντομία σε Κέντρο Τραμπ -Κένεντι.Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες για την επίσημη μετονομασία του κέντρου με τους εργάτες να πιάνουν δουλειά, για να προσθέσουν το όνομα του 47ου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, δίπλα σε αυτό του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι

U.S. President Donald J. Trump’s name was added to the Kennedy Center earlier today in Washington, which now reads “The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” after a unanimous vote yesterday by the Kennedy Center’s Board of Trustees,… pic.twitter.com/FByso7IthL — OSINTdefender (@sentdefender) December 19, 2025



Σε μια οργισμένη ανάρτησή της, η ανιψιά του αδικοχαμένου Τζον Κένεντι και κόρη του επίσης δολοφονημένου αδελφού του, Ρόμπερτ, Κέρι Κένεντι, έγραψε: «Σε τρία χρόνια και ένα μήνα από σήμερα, θα πάρω μια αξίνα και θα ξηλώσω αυτά τα γράμματα από αυτό το κτίριο, αλλά θα χρειαστώ βοήθεια για να κρατήσω τη σκάλα. Είσαι μέσα; Κάνω αίτηση για την κάρτα του ξυλουργού μου σήμερα, οπότε θα είναι δουλειά συνδικάτου!!!».







Three years and one month from today, I’m going to grab a pickax and pull those letters off that building, but I’m going to need help holding the ladder. Are you in? Applying for my carpenter’s card today, so it’ll be a union job!!! pic.twitter.com/ZLPhd7fU31 — Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) December 19, 2025

Μάλιστα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες από το σημείο, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα με τις σκαλωσιές να μην έχουν φύγει κι έναν μπλε μουσαμά να καλύπτει μέρος της πρόσοψης του κτηρίου, καθώς φαίνεται ότι έχει μπει μισό προς το παρόν το όνομα του Τραμπ.



Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ψήφος του διοικητικού συμβουλίου ήταν ομόφωνη και οφείλεται στο «απίστευτο έργο που έχει επιτελέσει ο πρόεδρος Τραμπ κατά το τελευταίο έτος για τη διάσωση του κτιρίου».





I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025



Συνεχάρη ακόμη…. τον πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (που ως γνωστόν δολοφονήθηκε το 1963) και δήλωσε ότι «αυτή θα είναι μια πραγματικά σπουδαία ομάδα για πολλά χρόνια στο μέλλον! Αναμφίβολα το κτίριο θα φτάσει σε νέα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλείου».







Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι σε Κ