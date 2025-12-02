Πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου παραμένει ο Μασκ - Η λίστα με τους 10 με τη μεγαλύτερη περιουσία, τι κοινό έχουν οι 8

Κερδισμένοι και χαμένοι

10. Γουόρεν Μπάφετ (από 11ος)Η συνολική περιουσία των δέκα ανέρχεται σε 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια – περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ελλάδας.Μετά την κυκλοφορία του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3 της Google στα μέσα Νοεμβρίου, η μητρική της εταιρεία Alphabet και οι ιδρυτές της έχουν κερδίσει θέσεις.Η περιουσία τουεκτιμάται σε 262 δισεκατομμύρια δολάρια την 1η Δεκεμβρίου, αυξημένη κατά 30 δισ. δολάρια από την 1η Νοεμβρίου, χάρη στην άνοδο κατά 14% των μετοχών της Alphabet.Ο Πέιτζ, ο οποίος κατείχε την 4η θέση την 1η Νοεμβρίου, ξεπέρασε τοντης Oracle και τοντης Amazon, οι οποίοι έπεσαν κατά μία θέση, στην 3η και 4η αντίστοιχα.Ο συνιδρυτής της Google,, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος νικητής μεταξύ των δέκα πλουσιότερων, καθώς η περιουσία του αυξήθηκε κατά 27 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 242 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τον κατά μία θέση.Εν τω μεταξύ, οτου οποίου ο όμιλος Berkshire Hathaway αποκάλυψε ότι έχει μερίδιο σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alphabet, ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος κερδισμένος και το μόνο μέλος της δεκάδας αυτού του μήνα που δεν συμπεριλαμβανόταν στην κατάταξη του προηγούμενου μήνα.Ο Μπάφετ, του οποίου η καθαρή περιουσία αυξήθηκε κατά 9 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 152 δισ. δολάρια, ανέβηκε από την 11η στην 10η θέση, καθώς οι μετοχές της Berkshire ανέβηκαν κατά 8%.Αντικατέστησε τον πρώην CEO της Microsoft,, ο οποίος έπεσε από την 9η στην 11η θέση, καθώς η περιουσία του μειώθηκε κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 149 δισ. δολάρια.Ο Έλισον, ο οποίος κατείχε τη δεύτερη θέση από τα μέσα Ιουνίου, ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος μεταξύ των 10 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, καθώς οι μετοχές της Oracle έπεσαν κατά 23% και η περιουσία του μειώθηκε κατά 67 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 253 δισ. δολάρια.Ο δεύτερος μεγαλύτερος χαμένος, οτης Nvidia, κατάφερε να διατηρήσει την 8η θέση, παρόλο που οι μετοχές του γίγαντα κατασκευής τσιπ έπεσαν κατά 13% και η καθαρή του περιουσία μειώθηκε κατά 22 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 154 δισεκατομμύρια δολάρια.