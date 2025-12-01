Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Το ΝΑΤΟ εξετάζει μια πιο επιθετική στάση απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας, λέει ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας
Μια «προληπτική επίθεση» θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», δηλώνει στους Financial Times ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε
Tο ενδεχόμενο να υιοθετήσει μια πιο αποφασιστική στάση απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία εξετάζει το ΝΑΤΟ όπως δήλωσε στους Financial Times ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της βορειοατλαντικής συμμαχίας, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.
«Μελετάμε τα πάντα... Στον κυβερνοχώρο, είμαστε κάπως αντιδραστικοί. Σκεφτόμαστε να γίνουμε πιο επιθετικοί ή προληπτικοί αντί για αντιδραστικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά στους FT.
Παράλληλα παρατήρησε ότι μια «προληπτική επίθεση» θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», σημειώνοντας όμως ότι μια τέτοια προσέγγιση «απομακρύνεται από τον συνήθη τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».
Ενώ ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, έχουν ασκήσει πιέσεις για μια πιο σκληρή στάση, ο Ντραγκόνε επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί προσεκτική εξέταση των νομικών και δικαιοδοτικών ορίων. «Το να είμαστε πιο επιθετικοί σε σύγκριση με την επιθετικότητα των αντιπάλων μας θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. [Τα ζητήματα είναι] το νομικό πλαίσιο, το δικαιοδοτικό πλαίσιο, ποιος θα το κάνει αυτό;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Θέλοντας να δείξει μια επιτυχημένη επιχείρηση αποτροπής, ο Ιταλός ναύαρχος αναφέρθηκε στην αποστολή Baltic Sentry του ΝΑΤΟ, μια επιχείρηση που αναπτύσσει συμμαχικά πλοία, αεροσκάφη και ναυτικά drones για την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα μετά από πολλαπλά περιστατικά κοπής καλωδίων το 2023 και το 2024.
«Από την έναρξη της αποστολής Baltic Sentry, δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι η αποτροπή λειτουργεί», δήλωσε στην FT.
Σύμφωνα με τον Ντραγκόνε η κεντρική πρόκληση για το ΝΑΤΟ είναι να καθορίσει πώς θα αποτρέψει μελλοντικές υβριδικές επιθέσεις: «Πώς επιτυγχάνεται η αποτροπή — μέσω αντίποινα, μέσω προληπτικών χτυπημάτων — είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος, διότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε αυτό το θέμα».
Σύμφωνα με τον Ντραγκόνε η κεντρική πρόκληση για το ΝΑΤΟ είναι να καθορίσει πώς θα αποτρέψει μελλοντικές υβριδικές επιθέσεις: «Πώς επιτυγχάνεται η αποτροπή — μέσω αντίποινα, μέσω προληπτικών χτυπημάτων — είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος, διότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε αυτό το θέμα».
