Ο ακροδεξιός Τόμιο Οκαμούρα πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία - Απειλή για την ασφάλεια της χώρας, τον αποκαλεί… ο αδερφός του
Θα σχηματίσει κυβέρνηση με το κόμμα του δισεκατομμυριούχου Μπάμπις και το κόμμα των αυτοκινητιστών - Το κόμμα του ζητούσε επίσης τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ
Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος SPD Τόμιο Οκαμούρα εξελέγη την Τετάρτη πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσεχίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.
Το κόμμα του κατέληξε την Τρίτη σε συμφωνία συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης με το κόμμα ANO του φιλοτραμπικού δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις και το δεξιό κόμμα Voix των αυτοκινητιστών. Σε αντάλλαγμα για τη στήριξή του, το SPD εξασφάλισε τη θέση του προέδρου της Βουλής, το τρίτο υψηλότερο αξίωμα μετά από εκείνο του προέδρου και του πρωθυπουργού.
Ο 53χρονος Οκαμούρα διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα είναι «ένας αμερόληπτος πρόεδρος για όλους, είτε με ψήφισαν, είτε όχι».
«Θα εργαστούμε μαζί για το καλό της χώρας μας και των συμπολιτών μας», πρόσθεσε, χωρίς όπως φαίνεται να πείσει τους πολιτικούς αντιπάλους του. Μεταξύ αυτών που δεν έπεισε είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χαγιάτο, που είναι βουλευτής με τους Χριστιανοδημοκράτες και χαρακτήρισε την εκλογή του «μεγάλη απειλή για την ασφάλεια» της Τσεχίας.
«Ο διορισμός του Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν, ο ηγέτης του κεντρώου, φιλελεύθερου κόμματος STAN.
Ο Τόμιο Οκαμούρα πρόκειται να δικαστεί για προεκλογική αφίσα που εικόνιζε έναν μαύρο άνδρα να κρατάει ένα ματωμένο μαχαίρι, με τη λεζάντα «Οι εισαγόμενοι ‘χειρουργοί’ δεν θα καλύψουν τις ελλείψεις του τομέα της υγείας».
Στη συνέχεια αποκάλεσε τους Ουκρανούς «Ναζί» και ζήτησε να διακόψει η Πράγα τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.
Το κόμμα του ζητούσε επίσης τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, όμως εγκατέλειψε την προσπάθεια, αφού ο Αντρέι Μπάμπις απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.
Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές το ΑΝΟ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα αλλά δεν έχει αρκετές έδρες (80 στις 200) ώστε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Στη συμφωνία τους, τα τρία κόμματα (ΑΝΟ, SPD, Voix) δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν μια «διαφορετική Ευρώπη» που θα επιτρέπει στις χώρες μέλη «να διαφυλάττουν την ελευθερία τους σε θέματα που τις αφορούν αποκλειστικά» και ότι θέλουν να μειώσουν την οικονομική βοήθεια που δίνει η Τσεχία στην Ουκρανία.
🤡🇨🇿 Hayato Okamura: Tomio je labilní, morálně nepevný, zpochybňuje naše členství v Evropské unii a v NATO, je bezpečnostní hrozba.— neČT24 (@42TCen) November 5, 2025
☝️ To říká člen KDU-ČSL, strany, která se přátelí se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, jehož představitelé tvrdí, že Benešovy dekrety nepatří do… pic.twitter.com/yvqn2JI86s
NEODVOLÁM Opět se ukazuje, že jsme s naším plakátem s „chirurgem“ měli pravdu. Útočník pobodal ve vlaku asi 120 kilometrů od Londýna u města Huntingdon deset cestujících, jeden člověk zůstává ve stavu ohrožení života. Policisté ve vlaku zadrželi dva muže, jedním byl 32letý… pic.twitter.com/gAXqtA0irf— Tomio Okamura (@tomio_cz) November 3, 2025
