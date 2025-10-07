Τρεις τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη
Τρεις τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη

Επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο - Η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται

Τρεις τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη
Τουλάχιστον τέσσερις οικοδόμοι αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ. «Οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και επομένως μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο συντριμμιών, που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να απομακρυνθούν. Όχι απλώς ώρες αλλά πιθανότατα αρκετές ημέρες» σημείωσε.

Αστυνομία και πυροσβεστική χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Το κτίριο βρισκόταν κοντά στην όπερα και το βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης.

Building collapse in Madrid leaves 3 workers injured, 4 more missing


Από την κατάρρευση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τρίτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, είπε η Μπεατρίθ Μάρτιν, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τη Μάρτιν, κατέρρευσε το εσωτερικό του πενταώροφου κτιρίου ενώ η πρόσοψή του παρέμεινε ανέπαφη.

Ένας οικοδόμος με το όνομα «Μιχαήλ» είπε ότι έριχνε τσιμέντο στους κάτω ορόφους και βρισκόταν έξω από το κτίριο όταν κατέρρευσε το εσωτερικό του. Είδε ένα μεγάλο νέφος σκόνης να υψώνεται και αμέσως έτρεξε μακριά. «Ήμουν ο πρώτος που έτρεξε, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Θα σώσω πρώτα τη ζωή μου και, αν μπορώ, θα σώσω τους άλλους αργότερα», είπε στους δημοσιογράφους.

Κλείσιμο
Το κτίριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Se derrumba un edificio en el centro de Madrid


