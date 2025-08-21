Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα επιτελεία ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών έχουν έτοιμες στρατιωτικές επιλογές
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα επιτελεία ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών έχουν έτοιμες στρατιωτικές επιλογές
Θα τις παρουσιάσουν, σύμφωνα με το Reuters, στους αντίστοιχους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας
Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκπονήσει στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία και θα τις παρουσιάσουν στους αντίστοιχους δικούς τους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα στο πρακτορείο Reuters.
Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί εκπονητές σχεδίων έχουν αρχίσει να διερευνούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, μετά τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην προστασία της χώρας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
«Οι επιλογές αυτές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας της κάθε χώρας για να το εξετάσουν καταλλήλως στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Ο αξιωματούχος είπε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον, στο διάστημα μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.
Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της έχουν ενθαρρυνθεί από την υπόσχεση του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.
Οι αξιωματούχοι έχουν πει ότι θα απαιτηθεί χρόνος για τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εκπονητές σχεδίων να καθορίσουν τι θα ήταν εφικτό και αποδεκτό για το Κρεμλίνο. Η μία επιλογή είναι να σταλούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά να ανατεθεί στις ΗΠΑ η διοίκηση και ο έλεγχος τους, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για να συμβάλουν στην εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
