Μυστηριώδες βίντεο με τον Καντίροφ να γυμνάζεται, λίγες ημέρες μετά τις φήμες ότι παραλίγο να πνιγεί στο Μπόντρουμ

Ένα αινιγματικό, πρόσφατο περιστατικό στο Μπόντρουμ, ενδέχεται να προκάλεσε ανησυχία στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την σταθερότητα στα νότια σύνορα της Ρωσίας, την στιγμή που η χώρα του παραμένει βυθισμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στις 24 Ιουλίου, ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος έκανε διακοπές σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην περιοχή Κάιναρ του Μπόντρουμ, παραλίγο να πνιγεί, όταν αντιμετώπισε δυσκολίες, ενώ κολυμπούσε.



Τον Καντίροφ δεν έσωσαν οι προσωπικοί του φρουροί, οι οποίοι φέρεται να μην βρίσκονταν στο σημείο, αλλά άνδρες της τοπικής ασφάλειας. Διασώστες έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου η κατάστασή του περιγράφηκε ως σταθερή.

Έκτοτε, αναλυτές και παρατηρητές προσπαθούν να ερμηνεύσουν το παράδοξο περιστατικό, ιδίως υπό το φως των φημών για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Ορισμένοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας, παρότι δεν υπάρχει κάποια επιβεβαιωμένη ένδειξη.



Όπως σχολίασε ο ειδικός σε θέματα ρωσικής γεωπολιτικής Μαρκ Γκαλεότι: «Ό,τι έχει να κάνει με τον Καντίροφ είναι εκκεντρικό. Η ιδέα ότι επιχείρησε να αυτοκτονήσει πνίγοντας τον εαυτό του, την στιγμή που διαθέτει τόσα όπλα, είναι παράξενη. Εξίσου περίεργη είναι και η εκδοχή ότι απομακρύνθηκε από τη φρουρά του απλώς για να κάνει μια βουτιά». Και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πιστέψω και κανείς απ' όσους γνωρίζω και θα μπορούσαν να έχουν μια βάσιμη εικόνα δεν γνωρίζει επίσης».



Μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, ο Καντίροφ -ή οι άνθρωποι του επιτελείου του- ανέβασε ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων στον ρωσικό ιστότοπο VKontakte (σ.σ. κάτι σαν το Facebook), στο οποίο εμφανίζεται να γυμνάζεται. Ορατά πιο αδύνατος, κάθεται σε στατικό ποδήλατο, φορώντας μπλε αθλητικά ρούχα, που θυμίζουν νοσοκομειακή στολή.



«Ξεκινάμε και πάλι σοβαρές προπονήσεις. Το τελευταίο διάστημα δεν γυμναζόμουν πολύ» λέει στα τσετσενικά, σύμφωνα με μετάφραση του ανεξάρτητου ερευνητικού μέσου Agentstvo. Πίσω από την κάμερα ακούγεται κάποιος να του απαντά: «Ήταν απλώς ένα διάλειμμα, αρχηγέ. Ανάρρωση των μυών. Τώρα οι προπονήσεις θα πάνε καλύτερα».

Το βίντεο, ωστόσο, εγείρει ερωτήματα για την γνησιότητά του, καθώς αρκετοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχει παραχθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή να έχει υποστεί επεξεργασία. Η ασυνήθιστη εμφάνιση του Καντίροφ, η απουσία αναφοράς σε ημερομηνία και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση από τις αρχές της Τσετσενίας ή από τον ίδιο, ενισχύουν τις υποψίες ότι πρόκειται για απόπειρα συγκάλυψης της πραγματικής του κατάστασης.

