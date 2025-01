Στιβ Μπάνον: Το τέλος στη σχέση του Μασκ με τον Τραμπ είναι κοντά - Να μην περάσει σε Ελλάδα και Τουρκία ο πόλεμος από Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Όλη η συνέντευξη Μπάνον στο protothema.gr

Ο φερόμενος από τα αμερικανικά media ως «ακροδεξιός», απόφοιτος του Χάρβαρντ, Στιβ Μπάνον , γεννημένος το 1953 στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, διετέλεσε το 2017 ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Παρά την αποχώρησή του εν μέσω διαμάχης, ο Μπάνον παρέμεινε σημαίνουσα φωνή στο κίνημα MAGA (“Make America Great Again”), ενώ λόγω του ρόλου του στην εισβολή στο Καπιτώλιο, φυλακίστηκε για 4 μήνες και απελευθερώθηκε λίγο πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου. Σήμερα, διατηρεί τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της Cambridge Analytica, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων της πάμπλουτης οικογένειας Mercer και είναι μέτοχος του ειδησεογραφικού δικτύου Breitbart.Μιλώντας στο protothema.gr, ο Μπάνον είναι... χειμαρρώδης. Καυτηριάζει τη στάση της Δύσης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ απέναντι στους Ουκρανούς, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο του Κιέβου με τη Μόσχα, μιλάει για ευρωπαϊκές ελίτ με τα χέρια «βουτηγμένα στο αίμα» και χαρακτηρίζει «χειρότερο από εγκληματία πολέμου» τον Μπόρις Τζόνσον.Ακόμη, εκφράζει την ανησυχία του για τη διάχυση του πολέμου από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή σε Ελλάδα και Τουρκία, εμφανίζεται ωστόσο βέβαιος ότι οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Παράλληλα, απορρίπτει την «τεχνοφεουδαρχία» της Σίλικον Βάλεϊ και αποκαλύπτει τις σκέψεις του για το αβέβαιο μέλλον της σχέσης του Τραμπ με τον Μασκ.Μιας σχέσης που ήδη δοκιμάζεται, μετά τις πρώτες τριβές μεταξύ των δύο και την... πόρτα από την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στον μεγιστάνα της Tesla Είναι θεμελιωδώς διαφορετικά. Είδατε στο Νταβός τον Πρόεδρο Τραμπ και την επανάσταση της Κοινής Λογικής. Το προετοιμάζαμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Το 2016 είχαμε πολύ λίγο κόσμο στο κίνημα MAGA. Eίχαμε ναι, αρκετούς ψήφους για να εκλεγούμε, αλλά για να το πω ποδοσφαιρικά δεν είχαμε “βάθος στον πάγκο”. Αλλά τώρα, ξεκινήσαμε τη δουλειά από το 2021 που είχε λήξει η θητεία του Προέδρου. Η σημερινή κυβέρνηση είναι λοιπόν, ένα project τεσσάρων ετών.Αναμίχθηκα ενεργά στή σύσταση “think-tanks” όπως το “Project 2025”, το ινστιτούτο “America First” το “Center for Renewing America”. Aυτά τα “think-tanks” αποτέλεσαν “δεξαμενή” ανθρώπινου δυναμικού αλλά και ιδεών για τη σημερινή κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό που συμβαίνει τώρα, που το αποκαλούμε “θυελλώδεις μέρες” όπου βλέπουμε να ανακοινώνονται εκατοντάδες διατάγματα και ενέργειες, τα προετοιμάζαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχουν σαν αποτέλεσμα την επανατοποθέτηση της Αμερικής, στρατηγικά, οικονομικά και γεωπολιτικά.Bλέπουμε να διαδραματίζεται μια σημαντική αλλαγή σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. O Yπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο μίλησε επισήμως για το τέλος των κανόνων που όριζαν τη διεθνή τάξη πραγμάτων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχουμε την πρόθεση να συμμετέχουμε, πλέον, σε ένα σύστημα στο οποίο κυριαρχεί το Κινεζικό Κομμουνιστικό κόμμα. Θα διαμορφώσουμε ένα καινούργιο σύστημα, που βασίζεται στο “America First”. Κι αυτό φαίνεται ήδη από την οικονομική πολιτική μας και τα νέα εμπορικά μέτρα, όχι μόνο τους δασμούς. Βλέπουμε τον Πρόεδρο Τραμπ να αναπροσανατολίζει την αμερικανική πολιτική προς την παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας όπου είμαστε ο παγκόσμιος ηγέτης. Ανάλογο θα πρέπει να είναι το τίμημα για τις ξένες εταιρείες και χώρες που επιθυμούν να αποκτήσουν αυτά τα αγαθά. Στρατηγικά, από τη Διώρυγα του Παναμά, μέχρι τη Γροιλανδία οι ΗΠΑ προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα τους. Και αυτό σίγουρα θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στις σχέσεις μας με χώρες που μέχρι τώρα θεωρούνται φιλικές. Ίλον Μασκ κι εγώ βρισκόμασταν σε διαμάχη το 2017. Ήθελε τότε να καρπωθεί από τα οικονομικά κίνητρα που υπήρχαν για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και του είπα τότε, ότι δεν είναι λογικό να περιμένουμε από τον μέσο Αμερικανό, που βγάζει 35.000 ή 40.000 δολάρια το χρόνο, να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες ενός επενδυτή επιχειρηματικού κεφαλαίου όπως ο ίδιος, ο οποίος ήταν ήδη ένας δισεκατομμυριούχος. Έτσι, με δική μου απόφαση, του κόψαμε τις επιδοτήσεις. Όταν συναντηθήκαμε, του είπα “είσαι σπουδαίος επιχειρηματίας αλλά ο μέσος Αμερικάνος δεν θα πληρώσει για να γίνεις εσύ και oι πλούσιοι φίλοι σου, πλουσιότεροι”. Τώρα όμως στήριξε έμπρακτα τον Τραμπ στην προεκλογική περίοδο. “Έκοψε” μια επιταγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Στις ΗΠΑ, ακόμα και σε ένα σύστημα που το κατακλύζουν τα χρήματα, αυτό ήταν πρωτοφανές. Ήταν ίσως η πιο σημαντική “σανίδα σωτηρίας” που οδήγησε στην εκλογική νίκη. Και είχα πει από την αρχή, ότι ο Μασκ θα έπρεπε να έχει μια θέση στο “τραπέζι”. Σήμερα, έχουμε ένα δημόσιο έλλειμα της τάξης των δύο τρισεκατομμυρίων για το οποίο πρέπει να δανειστούμε.Και δεν είναι τίμιο ούτε για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, ούτε για τους Αμερικανούς πολίτες να απομυζούμε τον πλούτο τους για να χρηματοδοτούμε το χρέος μας. Το δολάριο έχασε το 20% της αξίας του υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. To DOGE (Department of government efficiency) υπό την καθοδήγηση του Ίλον Μασκ θα μπορούσε να βοηθήσει καθοριστικά το ΟΜΒ (Οffice of Management and Budget) να αποδομήσει την κρατική γραφειοκρατία. Υποσχέθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ, περικοπές της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και να φανεί κάπως τις επόμενες 30 μέρες. Σε αυτό θα έπρεπε να εστιάσει ο Μασκ, αντί να εκφέρει απόψεις πάνω σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ζητήματα. Έχει το σημαντικότερο ρόλο που έχει ποτέ απευθυνθεί σε ιδιώτη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.