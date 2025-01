Τζέι Ντι Βανς: Εντυπωσιασμένος στην πρώτη του επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Οβάλ Γραφείο την περασμένη Τρίτη, και το βίντεο με την αντίδραση του εντυπωσιασμένου πολιτικού κάνει τα τελευταία 24ωρα τον γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ.Στα πλάνα που κατέγραψε ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής, ο Ρεπουμπλικανός, ο Βανς εμφανίζεται να περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του Οβάλ Γραφείου και να κοιτάζει γύρω του με θαυμασμό.«Ουάου, είναι τρελό, ουάου», ακούγεται να λέει ο 40χρονος πολιτικός, καθώς ακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο γραφείο του στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. «Δεν έχω ξαναμπεί ποτέ σε αυτό το δωμάτιο. Είναι απίστευτο», συμπληρώνει, καθώς περιεργάζεται τον χώρο.Ο Τζόνσον, 52 ετών, βρισκόταν σε μια συνάντηση με τον 78χρονο Τραμπ, τον Βανς και άλλους Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν σχέδια προώθησης βασικών προτεραιοτήτων του κόμματός τους στο Κογκρέσο, όταν σκέφτηκε να καταγράψει αυτή τη σημαντική στιγμή. «Αφού συγκεντρωθήκαμε για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο, ο Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ ξανά το Οβάλ Γραφείο . Είπα στον ίδιο και στον Πρόεδρο Τραμπ ότι απλώς ΕΠΡΕΠΕ να καταγράψω τη στιγμή σε βίντεο», εξήγησε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο X.Ο Τζόνσον αναφέρθηκε στην ανάρτησή του στις ταπεινές ρίζες του Βανς, ερμηνεύοντας τη σκηνή ως σύμβολο των ευκαιριών που προσφέρουν οι ΗΠΑ. «Μόνο στην Αμερική μπορεί ένας σκληρά εργαζόμενος νέος από τα Απαλάχια να ανέλθει από το ταπεινό του ξεκίνημα και να μπει στο Οβάλ Γραφείο για πρώτη φορά ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. Τι υπέροχη χώρα!»Ο Βανς μεγάλωσε σε μια περιοχή των Απαλαχίων, περιστοιχισμένος από φτώχεια, ενώ η μητέρα του πάλευε με τον. Κατάφερε, ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Γέιλ.Η μεγάλη επιτυχία του Βανς ξεκίνησε με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis» το 2016. Σε αυτό περιγράφει τα δύσκολα νεανικά του χρόνια στο Μίντλταουν του Οχάιο. Το βιβλίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2020 από τον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ.Ο Τραμπ υποστήριξε τον Βανς στις σκληρές προκριματικές εκλογές του 2022 στο Οχάιο για τη Γερουσία, συμβάλλοντας καίρια στη νίκη του. Το καλοκαίρι, ο Τραμπ επέλεξε τον γερουσιαστή ως αντιπρόεδρό του, μια απόφαση που συζητήθηκε αρκετά.Η μητέρα του Βανς,, μίλησε στο επίσημο δείπνο για την ανάληψη των καθηκόντων του την Κυριακή, ανακοινώνοντας ότι συμπλήρωσε 10 χρόνια νηφαλιότητας μετά τον εθισμό σε παυσίπονα και ηρωίνη.«Ζούμε σε μια υπέροχη χώρα», δήλωσε ο Τζόνσον την Τετάρτη για τη «συγκινητική» στιγμή. «Όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση. Όλοι νιώθουμε τον ενθουσιασμό της στιγμής. Ο ενθουσιασμός του να ζούμε σε μια σπουδαία χώρα. Η ατμόσφαιρα στην Ουάσιγκτον έχει αλλάξει».