Τραμπ: Ειδικός ανάγνωσης χειλιών αποκαλύπτει τι είπε στη Μελάνια ενώ χόρευαν μετά την ορκωμοσία - «Θα το ελέγξεις;»

Κλείσιμο

Σε τρεις διαφορετικές χοροεσπερίδες έδωσε το παρών μετά την ορκωμοσία του ο Ντόναλντ Τραμπ , έχοντας φυσικά στο πλευρό του την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια , η οποία χόρεψε με τον σύζυγό της γιορτάζοντας την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.Το ζευγάρι εμφανίστηκε αρχικά στη χοροεσπερίδα Commander in Chief, που είχε στρατιωτικό θέμα. Αφού αποχώρησαν από εκεί, μετέβησαν στομαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς τους, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με την εμφάνισή τους στο Starlight Ball.Όπως συνέβαινε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η επικοινωνία του ζευγαριού αλλά και η γλώσσα του σώματός τους βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των ΜΜΕ. Η Daily Mail ανέφερε σε δημοσίευμά της έναν μικρό τρυφερό διάλογο που είχε ο Τραμπ με τη Μελάνια στην πρώτη χοροεσπερίδα μετά την ορκωμοσία του, όταν εκείνος τη ρώτησε εάν μυρίζει το after shave του και εκείνη το επιβεβαίωσε.Ωστόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε για τα ΜΜΕ o διάλογος που είχε το ζευγάρι ενώ χόρευε στη δεύτερη εκδήλωση της βραδιάς, το Liberty Ball. H Mirror μάλιστα έφτασε στο σημείο να επιστρατεύσειγια να αποκαλύψει τι έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια ενώ οι δυο τους λικνίζονταν «αμήχανα» (κατά το βρετανικό μέσο) στην πίστα.Σε εκείνον τον χορό, ο 78χρονος πρόεδρος εμφανίστηκε με σμόκιν και παπιγιόν και χόρεψε με το 54χρονο πρώην μοντέλο υπό τους ήχους του κομματιού «The Battle Hymn of the Republic».Μιλώντας στη Mirror, ο ειδικός στην ανάγνωση χειλιών,, ισχυρίζεται ότι αποκρυπτογράφησε τη συνομιλία τους. «Σήμερα είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», ψιθύρισε αρχικά η Μελάνια στο αυτί του Τραμπ, σύμφωνα με τον κ. Φρίμαν.«Έχεις δίκιο, θα μάθω, θα παλέψω», φέρεται να απάντησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, με τη σύζυγό του να του λέει «Είμαι εδώ για σένα».«Θα δούμε. Θα το ελέγξεις; Λιγότερες δυσκολίες, λιγότερη απομάκρυνση;» απάντησε εκείνος. «Η απάντηση είναι όχι», είπε η Μελάνια, με τον σύζυγό της να απαντά ότι κατάλαβε.