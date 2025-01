Καταφύγια στα σύνορα και panic button ετοιμάζει το Μεξικό για τις μαζικές απελάσεις μεταναστών του Τραμπ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τιχουάνα, συναγερμός στο Μεξικάλι

Λιγότερο από δύο ημέρες απομένουν πλέον μέχρι ο Ντόναλντ Τραμπ να ορκιστεί για δεύτερη φορά 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ενώ συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον οι πυρετώδεις προετοιμασίες για την τελετή, το Μεξικό προετοιμάζει δεκάδες καταφύγια υπό τον φόβο της υλοποίησης της προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ για μαζικές απελάσεις Το Μεξικό κάνει αγώνα δρόμου για να παράσχει επιπλέον χωρητικότητα καταφυγίων για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε πόλεις κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ, μία από τις οποίες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ να απελάσει αριθμό ρεκόρ μεταναστών , σύμφωνα με τους Financial Times.Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, προετοιμάζονται 60.000 πρόσθετες θέσεις στα καταφύγια, μετά την υπόσχεση Τραμπ για τις μεγαλύτερες μαζικές απελάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως θα απελαθούν κυρίως άτομα που δεν έχουν άδειες παραμονής και αμαυρωμένα ποινικά μητρώα.Άξιο αναφοράς είναι ότι περίπου οι μισοί από τους 11 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ είναι Μεξικανοί. Σύμφωνα με τους Financial Times, περίπου 662.000 έχουν καταδικαστεί ή αντιμετωπίζουν εκκρεμείς ποινικές κατηγορίες.Αυτή την εβδομάδα η πόλη της Τιχουάνα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των αναμενόμενων αφίξεων, ενώ στο γειτονικό Μεξικάλι ο δήμαρχος δήλωσε ότι η πόλη θα μετατρέψει σε καταφύγιο ένα συνεδριακό κέντρο για να υποδεχθεί ανθρώπους.Δύο άτομα με γνώση των σχεδίων δήλωσαν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ελπίζει προσωρινά να ανοίξει 25 καταφύγια, το καθένα με χωρητικότητα 2.500 ατόμων, για να υποδεχθεί απελαθέντες Μεξικανούς, αλλά κρατά το σχέδιο μυστικό και ευέλικτο, καθώς οι αριθμοί παραμένουν αβέβαιοι.Η κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε τους FT στα δημόσια μηνύματα της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ για το θέμα.Ο Τραμπ, η ορκωμοσία του οποίου είναι τη Δευτέρα, έχει απειλήσει το Μεξικό με δασμούς 25% σε όλες τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, εάν δεν κάνει περισσότερα για να εμποδίσει μετανάστες και ναρκωτικά να περάσουν τα σύνορα. Διαθέτει νομικές επιλογές για την απέλαση ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκτελεστικών διαταγμάτων και περιορισμών στη δημόσια υγεία.Η Σέινμπαουμ έχει λάβει σε γενικές γραμμές μια πιο σκληρή δημόσια απάντηση στον Τραμπ από ό,τι ορισμένοι άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, αφήνοντας υπονοούμενα για ανταποδοτικούς δασμούς.Η ίδια έχει δηλώσει ότι η ομάδα της έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση των απελάσεων, αλλά δεν θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες.Επίσης, έχει προγραμματιστεί εφαρμογή «panic button» για τους μετανάστες, προκειμένου να ειδοποιούνται για το πλησιέστερο προξενείο εάν πιστεύουν πως θα τους απελάσουν, σύμφωνα με τους Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εφαρμογή δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία λόγω τεχνικών δυσκολιών. Επίσης, δικηγόροι θα είναι παρόντες στα 53 προξενεία του Μεξικού στις ΗΠΑ.«Εργαζόμαστε εδώ και μήνες, από τότε που το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, για να υποδεχτούμε τους πολίτες μας με τον καλύτερο τρόπο», δήλωσε η Σέινμπαουμ αναφέροντας πως διαφωνεί με τις απελάσεις.Η σκληρή στάση του Τραμπ για τα σύνορα ήταν ένας από τους παράγοντες της εκλογικής του νίκης τον Νοέμβριο, αφού οι διελεύσεις προς τις ΗΠΑ έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Όμως, η καταστολή από το Μεξικό κατ' εντολή της Ουάσινγκτον, μαζί με τις διευρυμένες νόμιμες οδούς, μείωσε τις παράτυπες διελεύσεις τον τελευταίο χρόνο.