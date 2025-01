ΗΠΑ: H Blue Origin του Μπέζος έστειλε τον πρώτο της πύραυλο στο διάστημα και προσπαθεί να καλύψει την απόσταση με την SpaceX του Μασκ

Κλείσιμο

Η αμερικανική διαστημική εταιρεία Blue Origin εκτόξευσε σήμερα για πρώτη φορά το μεγάλο πύραυλό τηςγια μια πρώτη αποστολή στο διάστημα, η οποία αποτελεί καμπή για την επιχείρηση του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος που θέλει να καλύψει την καθυστέρησή της έναντι της ανταγωνίστριάς τηςΜε ύψος 98 μέτρων, όσο μια πολυκατοικία περίπου 30 ορόφων, ο New Glenn απογειώθηκε με επιτυχία γύρω στις 02:03 (τοπική ώρα, 09:03 ώρα Ελλάδας) από τη διαστημική βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη παρά τις μετεωρολογικές συνθήκες που δεν ήταν οι πιο κατάλληλες.Η πρώτη πτήση αυτού του ισχυρού πυραύλου αναμενόταν εδώ και χρόνια και είχε αναβληθεί επανειλημμένα, ενώ τη Δευτέρα ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.Αν η αποστολή εξελιχθεί όπως έχει προγραμματισθεί, ο New Glenn αναμένεται να φθάσει σε τροχιά , κάτι που η εν λόγω διαστημική επιχείρηση,, θα επιτύχει για πρώτη φορά.», έχει ήδη δηλώσει ο Ντέιβιντ Λιμπ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin.Στο χώρο φορτίου του New Glenn βρίσκεται το πρώτο πρωτότυπο του οχήματος Blue Ring της Blue Origin, ενός διαστημικού σκάφους που μπορεί να κάνει ελιγμούς και το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει στο Πεντάγωνο και, αλλά και για αποστολές εξυπηρέτησης δορυφόρων.Μολονότι η εταιρεία μεταφέρει ήδη εδώ και χρόνια τουρίστες γιαστο διάστημα με τον πύραυλό της New Shepard, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά πτήση σε τροχιά.Με τον New Glenn, ο οποίος είναι πολύ πιο ισχυρός, φιλοδοξεί να εισέλθει σε μια νέα αγορά, αυτή τηςκαισε τροχιά, αλλά επίσης διαστημικών σκαφών και αστροναυτών.