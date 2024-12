Ο Τραμπ ανήγγειλε πως θα εμποδίσει την εξαγορά της US Steel από τη Nippon Steel

Κλείσιμο

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Δευτέρα πως θα εμποδίσει τον ιαπωνικό γίγαντα της χαλυβουργίας Nippon Steel να εξαγοράσει την αμερικανική ανταγωνίστριά του US Steel, που αρχικά ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, έναντι τιμήματος«Είμαι εντελώς ενάντιος στο να εξαγοραστεί η άλλοτε μεγάλη και ισχυρή US Steel από ξένη εταιρεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Nippon Steel της Ιαπωνίας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.«Μέσω σειράς φορολογικών κινήτρων και δασμών , θα ξαναδώσουμε στην US Steel το μεγαλείο και τη δύναμή της, κι αυτό θα γίνει γρήγορα!», συνέχισε, πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη με κεφαλαία για έμφαση, όπως συνηθίζει. «Ως πρόεδρος, θα εμποδίσω αυτή τη συμφωνία», επέμεινε ο κ. Τραμπ, που θα διαδεχθεί τον Δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδροτην 20ή Ιανουαρίου.Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο κ. Τραμπ είχε δεσμευτεί πως θα εμποδίσει την εξαγορά αν έχει εγκριθεί και προχωρήσει ωσότου αναλάβει την εξουσία, στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού που εννοεί να εφαρμόσει.Η US Steel, σε μεγάλη δυσκολία, έχει προειδοποιήσει πως εάν δεν προχωρήσει η, θα αναγκαστεί να ακυρώσει πελώριες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της, να προχωρήσει σε απολύσεις και πιθανόν να κλείσει εργοστάσιά της.Το συνδικάτο των μεταλλουργών USW (United Steelworkers) είχε ταχθεί εναντίον της εξαγοράς διότι φοβόταν πως θα την ακολουθούσαν μαζικές απολύσεις, παρά την υπόσχεση της ιαπωνικής βιομηχανίας πως θα διατηρούσε τους εργαζομένους στις θέσεις τους.Τον Νοέμβριο, η Nippon Steel ανέφερε πως προβλέπει να οριστικοποιήσει την εξαγορά πριν από το τέλος της χρονιάς, προτού εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν.Όπως και ο κ. Τραμπ, ο κ. Μπάιντεν έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στην κίνηση, καθώς θεωρεί «απόλυτα απαραίτητο» η US Steel να παραμείνει αμερικανική εταιρεία.Η επιτροπή που είναι αρμόδια για τις ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ (CFIUS) ακόμη εξετάζει το σχέδιο για την εξαγορά κι αναμένεται ακόμη η υποβολή των συστάσεών στον πρόεδρο Μπάιντεν, που έχει την τελευταία λέξη.Τον Νοέμβριο η ιαπωνική χαλυβουργία δήλωνε απόλυτα ήρεμη για τη συναλλαγή. «Αναμένουμε η συμφωνία να έχει οριστικοποιηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ως τον Δεκέμβριο», ανέφερε ο ιαπωνικός κολοσσός παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης τριμήνου.«Αν τα πράγματα δεν αλλάξουν ριζοσπαστικά, πιστεύω ότι (η εξαγορά) θα έχει αποπερατωθεί ως το τέλος του έτους», είχε διαβεβαιώσει δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της Nippon Steel