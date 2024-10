Η Κάμαλα Χάρις θα δώσει την πρώτη της συνέντευξη στο Fox News

Κλείσιμο

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για Καμάλα Χάρις θα εμφανιστεί στο Fox News το βράδυ της Τετάρτης, όπου θα δώσει συνέντευξη στον παρουσιαστή Μπρετ Μπέιερ.Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το συντηρητικό (και φιλικά διακείμενο με τον Τραμπ) δίκτυο έχει παρουσιάσει αρκετές συνεντεύξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, αλλά καμία με την αντιπρόεδρο.Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος με την Χάρις Τιμ Γουόλτς εμφανίστηκε στο Fox News Sunday το Σαββατοκύριακο.Η Χάρις έχει επικριθεί από τον Τραμπ και τον Βανς σχετικά με τις, ιδίως στην αρχή της προεκλογικής της εκστρατείας, όταν η αντιπρόεδρος ενδιαφερόταν περισσότερο να πραγματοποιεί συγκεντρώσεις με υποστηρικτές.Τις τελευταίες ημέρες η Χάρις μοιάζει να έχει αλλάξει στάση και. Μέσα σε λίγες ημέρες έχει μιλήσει στο MSNBC, σε ειδικό αφιέρωμα του 60 Minutes (στο οποίο ο Τραμπ αρνήθηκε να συμμετάσχει), στο The View του ABC, στο The Late Show with Stephen Colbert και στο κορυφαίο podcast του Spotify Call Her Daddy.Αντιθέτως ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί σε εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και συνεντεύξεις σε podcast τις τελευταίες εβδομάδες.