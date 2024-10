Αποκάλυψη: Η Χαμάς σχεδίαζε χτύπημα αλά 11η Σεπτεμβρίου στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου - Στόχος ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ

Απόσπασμα από τα έγγραφα που περιγράφουν τα σχέδια της Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Οι ουρανοξύστες που σχεδίαζε να χτυπήσει η Χαμάς

Το δημοσίευμα των New York Times

α

Πολύ μεγαλύτερα φαίνεται ότι ήταν τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς και αποτέλεσε την αιτία έναρξης του πολέμου στη Γάζα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.Σύμφωνα με έγγραφο 36 σελίδων, τμήματα του οποίου έφεραν στη δημοσιότητα New York Times, Washington Post και Daily Mail, η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση ετοίμαζε επίθεση χτύπημα του Ισραήλ από ξηρά, θάλασσα και αέρα, και βομβαρδισμό τριών από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ σε μια επίθεση που ήθελαν να θυμίζει 11η Σεπτεμβρίου , με στόχο να «δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον εχθρό, παρόμοια με την κρίση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη».Το σχέδιο, που περιήλθε στην κατοχή της, περιγράφει λεπτομερώς πώς η Χαμάς σκόπευε να κινητοποιήσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό για να επιτεθεί στο Ισραήλ, ώστε να φέρει «τη νίκη, χτυπώντας το φόβο στις καρδιές των εχθρών μας».Το αρχείο ανακαλύφθηκε από τον ισραηλινό στρατό στον σκληρό δίσκο υπολογιστή ενός ηγέτη της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιδρομής στη βάση Bader κοντά στην πόλη της Γάζας τον περασμένο Νοέμβριο - ένα μήνα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι πιθανότατα γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ένα χρόνο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία άφησε πίσω της σχεδόν 1.200 θύματα προσθέτοντας ότι εκτιμούν πώς πρόκειται για γνήσιο έγγραφο της Χαμάς.Το αραβικό έγγραφο αποκαλεί τους μαχητές της«ηγέτες του [μουσουλμανικού] έθνους και υψωτές της σημαίας του Ισλάμ», και τους καλεί να «απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ» και να «ντροπιάσουν τα παιδιά του Ισραήλ».Το έγγραφο - με τίτλο «Κατάλληλη στρατηγική για την οικοδόμηση ενός σχεδίου απελευθέρωσης της Παλαιστίνης» - λέει ότι η επίθεση από ξηρά, θάλασσα και αέρα πρέπει να ξεκινήσει από το βόρειο μέτωπο του Ισραήλ, που συνορεύει με τον Λίβανο.Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς σχεδίαζε να εμπλέξει τη Χεζμπολάχ στην εισβολή της, καθώς οι μαχητές της έλεγχαν τότε τα λιβανέζικα σύνορα.Τοξεκινά με τους τρομοκράτες να εισέρχονται στο Ισραήλ από το βόρειο μέτωπο, αλλά να διεισδύουν μόνο 12 μίλια στο ισραηλινό έδαφος για να παραπλανήσουν τις IDF και να πιστέψουν ότι πρόκειται για μία μόνο επίθεση.Στη συνέχεια, καθώς οιθα εστίαζαν στα σύνορα με τον Λίβανο, ολόκληρο το Ισραήλ θα δεχόταν καταιγισμό ρουκετών της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και από τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.Το σχέδιο περιέγραφε στη συνέχεια πώς τρομοκρατικοί πυρήνες μέσα στο Ισραήλ θα πυροδοτούσαν βόμβες στους χώρους στάθμευσης τριών από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ, γνωστούς ως. Οι πύργοι - με 48, 46 και 42 ορόφους - διαθέτουν ένα εμπορικό κέντρο στους κάτω ορόφους, κάτω από τους οποίους υπάρχουν υπόγειοι χώροι στάθμευσης.Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι πυρήνες θα «παγίδευαν τα αυτοκίνητα με ποσότητα εκρηκτικών που θα μπορούσαν να ανατινάξουν τους πύργους». Προσθέτει ότι οι βόμβες θα προκαλούσαν κατάρρευση και της έδρας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που βρίσκεται δίπλα στους ουρανοξύστες.Οι συντάκτες του εγγράφου υποστήριζαν ότι σκηνές τύπου 9/11 στο κέντρο του Ισραήλ θα δημιουργούσαν «εικόνες νίκης», οι οποίες θα ενθάρρυναν τους απλούς Παλαιστίνιους να πάρουν τα όπλα.Καθώς τοθα υποχωρούσε από την κατάρρευση του κέντρου Azrieli, μαχητές της Χαμάς θα οδηγούνταν στη συνέχεια από την πόλη Σντερότ στην Ιερουσαλήμ, για να «απελευθερώσουν» το τέμενος του Αλ Ακσά, τον τρίτο ιερότερο χώρο του Ισλάμ, και να καταλάβουν την Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.Την ίδια ώρα οι New York Times επικαλούμενοι τα πρακτικά 10 συναντήσεων μεταξύ των κορυφαίων ηγετών της Χαμάς , σημειώνουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση προετοιμαζόταν δύο χρόνια για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αποφεύγοντας από το 2021 τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις ώστε να δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε ύπνωση.Για περισσότερα από δύο χρόνια, οσχεδίαζε με τους κορυφαίους διοικητές της Χαμάς αυτό που ήλπιζαν ότι θα ήταν η πιο καταστροφική επίθεση κατά του Ισραήλ στην ιστορία της Χαμάς.Τα πρακτικά των μυστικών συναντήσεων της Χαμάς, που κατασχέθηκαν από τον ισραηλινό στρατό και περιήλθαν στην κατοχή των New York Times, παρέχουν λεπτομερή καταγραφή του σχεδιασμού της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και της αποφασιστικότητας του κ. Sinwar να πείσει τους συμμάχους της Χαμάς, το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, να συμμετάσχουν στην επίθεση ή τουλάχιστον να δεσμευτούν σε μια ευρύτερη μάχη με το Ισραήλ, εάν η Χαμάς πραγματοποιούσε μια αιφνιδιαστική διασυνοριακή επιδρομή.Τα έγγραφα περιλαμβάνουν πρακτικά 10 μυστικών συναντήσεων μιας μικρής ομάδας πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της Χαμάς κατά την προετοιμασία της επίθεσης, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν 30 σελίδες με λεπτομέρειες που δεν είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ηγεσίας της Χαμάς και τις προετοιμασίες που έγιναν για την πολύνεκρη επίθεσή του 2023Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά οι κύριες στρατηγικές και εκτιμήσεις της ηγετικής ομάδας τηςήταν οι εξής:- Η Χαμάς σχεδίαζε αρχικά να πραγματοποιήσει την επίθεση, την οποία ονόμασε με την κωδική ονομασία «το μεγάλο σχέδιο», το φθινόπωρο του 2022. Αλλά καθυστέρησε την εκτέλεση του σχεδίου καθώς προσπαθούσε να πείσει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να συμμετάσχουν.- Καθώς προσπαθούσαν να πείσουν τη Χεζμπολάχ, οι ηγέτες της Χαμάς έλεγαν ότι η «εσωτερική κατάσταση» του Ισραήλ -μια προφανής αναφορά στην αναταραχή σχετικά με τα αμφιλεγόμενα σχέδια του πρωθυπουργούγια την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος της χώρας - ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους «αναγκάστηκαν να κινηθούν προς μια στρατηγική μάχη».- Τον Ιούλιο του 2023, η Χαμάς έστειλε έναν κορυφαίο αξιωματούχο στον Λίβανο , όπου συναντήθηκε με ανώτερο Ιρανό διοικητή και ζήτησε βοήθεια για να χτυπήσει ευαίσθητες τοποθεσίες κατά την έναρξη της επίθεσης.- Ο ανώτερος Ιρανός διοικητής είπε στη Χαμάς ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ υποστήριζαν επί της αρχής, αλλά χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν - τα πρακτικά δεν αναφέρουν πόσο λεπτομερές σχέδιο παρουσίασε η Χαμάς στους συμμάχους της.- Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι η Χαμάς σχεδίαζε να συζητήσει την επίθεση με περισσότερες λεπτομέρειες σε μια επόμενη συνάντηση με τον, τον τότε ηγέτη της Χεζμπολάχ, αλλά δεν διευκρινίζουν αν η συζήτηση έγινε.- Η Χαμάς αισθάνθηκε σίγουρη για την υποστήριξη των συμμάχων της, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ίσως χρειαζόταν να προχωρήσει χωρίς την πλήρη συμμετοχή τους - εν μέρει για να εμποδίσει το Ισραήλ να αναπτύξει ένα προηγμένο νέο σύστημα αεράμυνας πριν πραγματοποιηθεί η επίθεση.- Η απόφαση για την επίθεση επηρεάστηκε επίσης από την επιθυμία της Χαμάς να διαταράξει τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, την εμπέδωση της κατοχής της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τις ισραηλινές προσπάθειες για την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου στο συγκρότημα του τεμένους Αλ Ακσά στην Ιερουσαλήμ- Η Χαμάς απέφυγε σκόπιμα τις μεγάλες συγκρούσεις με το Ισραήλ για δύο χρόνια, από το 2021, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αιφνιδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Όπως έλεγαν οι επικεφαλείς της Χαμάς «πρέπει να δίνουμε την εντύπωση στον εχθρό ότι η Χαμάς στη Γάζα θέλει ηρεμία».- Οι ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα δήλωσαν ότι ενημέρωσαν τον Ισμαήλ Χανίγια, τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ, για «το μεγάλο σχέδιο». Δεν ήταν προηγουμένως γνωστό αν ο Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε από το Ισραήλ τον Ιούλιο, είχε ενημερωθεί για την επίθεση πριν από αυτήν.