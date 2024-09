Γαλλία: Τμήμα Βυζαντινών Τεχνών και Ανατολικού Χριστιανισμού στο Μουσείο του Λούβρου

Κλείσιμο

Το Μουσείο τουανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε μια γαλλοαμερικανική ομάδα που συγκρότησε ο Καλιφορνέζος αρχιτέκτονας Κουλαπάτ Γιαντρασάστ και το στούντιο του WHY για να σχεδιάσει τη σκηνογραφία του νέου του τμήματος Βυζαντινών Τεχνών και Ανατολικού Χριστιανισμού.«Με την ομοφωνία των μελών της κριτικής επιτροπής του διεθνούς διαγωνισμού σκηνογραφίας, το Λούβρο αποδέχθηκε την πρόταση της γαλλοαμερικανικής ομάδας WHY-BGC (σ.σ. στούντιο αρχιτεκτονικής και σκηνογραφίας με έδρα το Παρίσι) να σχεδιάσει τη σκηνογραφία των αιθουσών του ένατου και νέο τμήμα του Μουσείου, αφιερωμένο στις Βυζαντινές Τέχνες και στον Ανατολικό Χριστιανισμό», αναφέρει η διοίκηση του Λούβρου σε δελτίο Τύπου.Αυτό το τμήμα, που ιδρύθηκε επίσημα τοκαι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της συγκρότησής του, συγκεντρώνει περισσότερα από 20.000 έργα, από τις απαρχές των χριστιανικών εικόνων μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, σε μια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Αιθιοπία έως τη Ρωσία, από τα Βαλκάνια έως το Λεβάντε και τη Μεσοποταμία.Το WHY-BGC «θα προτείνει επίσης μια νέα παρουσίαση των συλλογών ρωμαϊκών αρχαιοτήτων (που σκιαγραφούν την καλλιτεχνική δραστηριότητα της λεκάνης της Μεσογείου από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.). Στον χώρο των 5.500 τετραγωνικών μέτρων θα γίνε η σημαντικότερη μουσειογραφική γενική επισκευή που πραγματοποίησε το Λούβρο από τη δημιουργία των αιθουσών του Τμήματος Ισλαμικών Τεχνών» το 2012, τόνισε η διοίκηση του Μουσείου.Το WHY είναι μια πολυεπιστημονική εταιρεία σχεδιασμού με έδρα το Λος Άντζελες, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 από τον γεννημένο στην Ταϊλάνδη αρχιτέκτονα Κουλαπάτ Γιαντρασάστ που σπούδασε στην Ιαπωνία.Το WHY έχει αποκτήσει φήμη στον τομέα της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής κερδίζοντας αρκετούς διεθνείς διαγωνισμούς. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη ανέθεσε τη μεταμόρφωση της πτέρυγας Rockefeller, αφιερωμένη στις τέχνες της Αφρικής, της Ωκεανίας και της Αμερικής, η οποία θα ανοίξει το 2025.Το στούντιο BGC δημιουργήθηκε το 2009 από την Τζιοβάνα Κομάνα και την Ιβα Μπερτόν Γκαζσάκ.έχει γίνει το αγαπημένο πεδίο του με πολυάριθμες δημιουργίες σε μουσεία του Παρισιού. Έχει διεθνή παρουσία, ιδίως στην Ιταλία, το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κίνα.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ