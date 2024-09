Κοινή δήλωση από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία: Κλιμάκωση κι ευθεία απειλή για την Ευρώπη η μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία

βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία, οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανία.



ιρανικώνστη Ρωσία, οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο μέτωπο του

'Russia has now received shipments of ballistic missiles from Iran and will likely use them within weeks', says Antony Blinken.



Παγκόσμιο τρόμο προκαλούν οι μεταφορές, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας καταδίκασαν έντονα τις μεταφορές ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στηκαι ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επιβολής κυρώσεων στην αεροπoρική εταιρεία Iran Air.Σε κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας αναφέρεται πως «η πράξη αυτή είναι μια κλιμάκωση εκ μέρους και των δύο, του Ιράν και της Ρωσίας, και μια απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».Οι τρεις χώρες θα προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες, προκειμένου ν' ακυρώσουν τις διμερείς συμφωνίες με το Ιράν στον τομέα των αερομεταφορών, καλώντας την Τεχεράνη να διακόψει άμεσα κάθε είδους υποστήριξή της προς τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία.Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε, αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ρωσία παρέλαβε βαλλιστικούς πυραύλους από το, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει πιθανώς στην Ουκρανία εντός των επόμενων εβδομάδων.Παράλληλα με την ανακοίνωση αυτή, που έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βρετανία, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης νέες κυρώσεις, μεταξύ άλλων και στην αεροπορική εταιρεία Iran Air.Statement by Foreign Ministers of the United Kingdom, France and Germany:The governments of France, Germany, and the United Kingdom strongly condemn Iran’s export and Russia’s procurement of Iranian ballistic missiles. This is a further escalation of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and will see Iranian missiles reaching European soil, increasing the suffering of the Ukrainian people. This act is an escalation by both Iran and Russia, and is a direct threat to European security.The E3 has privately and publicly been clear that we would take new and significant measures against Iran if the transfers took place. We now have confirmation that Iran has made these transfers. We will be taking immediate steps to cancel bilateral air services agreements with Iran. In addition, we will pursue the designations of significant entities and individuals involved with Iran’s ballistic missile programme and the transfer of ballistic missiles and other weapons to Russia. We will also work towards imposing sanctions on Iran Air.The E3 are closely coordinating our strong response to these transfers with our European and international partners. We call on Iran to immediately cease all support to Russia’s war against Ukraine and halt the development and transfers of its ballistic missiles.Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, οι οποίοι αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σύντομα στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ , Άντονι Μπλίνκεν.Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπλίνκεν προειδοποίησε ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Ο Μπλίνκεν δήλωσε σύμφωνα με το Sky News ότι «δεκάδες Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευτεί στο Ιράν για τη χρήση του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας πέντε έως 350, το οποίο έχει μέγιστη εμβέλεια 75 μιλίων». Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, η Ρωσία έχει ήδη παραλάβει αποστολές αυτών των πυραύλων και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες εναντίον ουκρανικών στόχων.