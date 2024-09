Αμερικανικές εκλογές 2024: Μάχη στήθος με στήθος δίνουν Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ σε 3 πολιτείες κλειδιά

Επίσης χθες η ιστορική χαλυβουργία των ΗΠΑ US Steel επιβεβαιώθηκε ότι είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών: σύμφωνα με τον Τύπο, ο πρόεδροςείναι έτοιμος να εμποδίσει την εξαγορά της από την ιαπωνική ανταγωνίστριά της Nippon Steel.Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες από το περιοδικό The Economist, ησυγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου σε εθνικό επίπεδο, έναντι 45% για τον Τραμπ.Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι θα ήθελαν ο δισεκατομμυριούχος να υιοθετήσει έναν πιο ήρεμο τόνο και να επικεντρώσει τις επικρίσεις του στον απολογισμό της κυβέρνησης Μπάιντεν- Χάρις. Ωστόσο ο 78χρονος επιμένει στις προσωπικές επιθέσεις εναντίον της αντιπάλου του: «είναι μια μαρξίστρια, θα καταστρέψει τη χώρα μας», τόνισε και πάλι χθες.πρώην βουλεύτρια των Ρεπουμπλικανών και ένθερμη αντίπαλος του Τραμπ, δήλωσε χθες ότι θα ψηφίσει την Χάρις.Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του CNN, περίπου το 15% των ψηφοφόρων σε πολιτείες κλειδί παραμένει αναποφάσιστο. Η ίδια εμφανίζει τη Χάρις να κερδίζει στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν και τον Τραμπ στην Αριζόνα.Η Δημοκρατική υποψήφια σκοπεύει να επισκεφθεί σήμερα την Πενσιλβάνια, έδρα της US Steel.