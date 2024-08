Ισμαήλ Χανίγια: Χιλιάδες μουσουλμάνοι στην κηδεία του στη Ντόχα, υπό τον φόβο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

The wife of Hamas's political chief Ismail Haniyeh, who was killed earlier this week in Tehran, mourns next to his coffin in Doha pic.twitter.com/p4o3ymDGAw — The National (@TheNationalNews) August 2, 2024

The funeral of Ismail Haniyeh ahead of his burial ceremony in Doha, Qatar.



تشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة pic.twitter.com/uy8ANxK1Hg — Zeina (@Zeina_shaaban0) August 2, 2024

Ismail Haniyeh's final journey: from Tehran to Doha for burial https://t.co/dZ7Qp2xar8 — africanews (@africanews) August 2, 2024

Μεταξύ εκείνων που παρέστησαν στην τελετή σε μεγάλο τέμενος βόρεια της πρωτεύουσας Ντόχα ήταν ο Χάλεντ Μεσάαλ, ο οποίος μπορεί να είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς. Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς καθώς και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ήταν επίσης παρόντες.

Scores performed final prayers for #Hamas Political Chief Ismail Haniyeh in #Doha, #Qatar on Friday where his body was laid to rest after he was killed earlier in the week in #Tehran pic.twitter.com/4IJhrATs6m — The New Region (@thenewregion) August 2, 2024

A video from the funeral prayer to send off late Hamas leader Ismail Haniyeh in Doha, Qatar, following his assassination by the Israeli occupation in Iran. pic.twitter.com/CxX11JT3ot — V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 2, 2024

Sheikh Tamim bin Hamad, and his father, Sheikh Hamad bin Khalifa, participate in the prayer over the body of the martyr, Commander Ismail Haniyeh, and his companion, Wassim Abu Shaaban, at the Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Mosque in Doha. 💔 pic.twitter.com/WZwLiDjLw7 — ❀ N ✿ (@8zal) August 2, 2024

Ο

σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη, σε «αεροπορικό» πλήγμα, σύμφωνα με τη Χαμάς και ιρανικά ΜΜΕ, σε κτίριο για βετεράνους πολέμου στη βόρεια Τεχεράνη, μερικές ώρες αφού παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του ιρανού νέου προέδρου

.

Δημοσίευμα των

επικαλούμενο πέντε αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ανέφερε ότι ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε όταν πυροδοτήθηκε βόμβα κρυμμένη για σχεδόν δυο μήνες στην κατοικία όπου διέμενε, παρότι θεωρητικά το κτίριο φυλάσσεται αυστηρά από τους

, καθώς αποτελεί μέρος πελώριου συγκροτήματός τους σε πλούσια συνοικία στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Στο Κατάρ τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια , τη στιγμή που τελετές επιμνημόσυνης δέησης πραγματοποιήθηκαν σε Τουρκία, Λίβανο, Υεμένη, Πακιστάν, Μαλαισία και Ινδονησία.Την Παρασκευή, κι ενώ η Δύση προετοιμάζεται κι αγωνιά για τυχόν αποσταθεροποιητικές ενέργιες στη Μέση Ανατολή, χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Ντόχα για να συμμετάσχουν στις προσευχές πριν από την ταφή του επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης, Χαμάς.Εκπρόσωποι Παλαιστινιακών φατριών επίσης βρέθηκαν στη Ντόχα όπου ο Χανίγια έζησε μαζί με άλλα μέλη της Χαμάς. Στην κηδεία η οικογένειά του βρισκόταν υπό αυστηρή περιφρούρηση.Υπενθυμίζεται ότι σε Τουρκία και Πακιστάν έχει κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους.Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάςείπε τηλεφωνικώς στο Reuters από την κηδεία: «Το μήνυμά μας στην κατοχική δύναμη (το Ισραήλ) σήμερα είναι ότι βυθίζεστε βαθιά μέσα στη λάσπη και το τέλος σας είναι πιο κοντά από ποτέ. Το αίμα του Χανίγια θα αλλάξει όλες τις εξισώσεις».Το Ιράν και η Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία και υποσχέθηκαν να ανταπαντήσουν. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ούτε την έχει αρνηθεί.Ο Χανίγια ήταν το πρόσωπο της διεθνούςκαθώς ο πόλεμος μαίνεται στη Γάζα και είχε λάβει μέρος στις έμμεσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Θεωρείτο από πολλούς διπλωμάτες μετριοπαθής συγκριτικά με τα πιο σκληροπυρηνικά μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης μέσα στη Γάζα, αν και ορισμένοι Ισραηλινοί σχολιαστές λένε πως θεωρείτο από κάποιους στην ισραηλινή πλευρά ως εμπόδιο σε μια συμφωνία.