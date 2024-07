«Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν συζητούν για μία δήλωση τη Δευτέρα ότι δεν θα είναι υποψήφιος», είπε ο Μπέρνστάιν του Watergate

Κλείσιμο

Γνωστοί αναλυτές «βλέπουν» πιθανή αποχώρησή του Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα ίσως και τη Δευτέρα με μία ανακοίνωση: «Υπάρχει πάντως μία κινητικότητα στους συμβούλους του Μπάιντεν. Θέλουν να το δουν με τον Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό κόμμα νακαι όχι σαν ηττημένοι. Συζητούν για τη Δευτέρα ως πιθανή ημερα για να κάνει ο πρόεδρος μία κάποιου είδους ανακοίνωση ότι δεν θα είναι πια υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ» τόνισε μιλώντας στο CNN o διάσημος αναλυτής, Καρλ Μπερνστάιν. που έγινε γνωστός για την αποκάλυψη του Watergate, που ανάγκασε τον πρόεδρο Νίξον σε παραίτηση.Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι γερουσιαστές που καλούν τον Μπάινεν να αποσυρθεί: Ο πρώην Δημοκρατικός και νυν ανεξάρτητος γερουσιαστήςκάλεσε την Κυριακή τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή State of the Union του CNN είπε ότι κατέληξε στην απόφαση «με βαριά καρδιά» λέγοντας ότι «».Ο Μάντσιν, που εκλέγεται στη Δυτική Βιρτζίνια, έρχεται να προστεθεί σε πάνω από 35 Δημοκρατικούς του Κογκρέσου που πιέζουν τον Μπάιντεν να αποχωρήσει μετά την καταστροφική του εμφάνιση στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ανησυχώ για την υγεία και την ευημερία του προέδρου, πραγματικά ανησυχώ», σχολίασε ακόμη ο Μάντσιν στην εκπομπή This Week του ABC.Η χθεσινή μέρα, ωστόσο, για τον Μπάιντεν, επεφύλασσε και ένα θετικό νέο. Ο πρώην πρόεδροςκαι η πρώην υπουργός Εξωτερικώνέχουν ενθαρρύνει ιδιωτικά τους δωρητές τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την εκστρατεία του προέδρου Μπάιντεν, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN.Το γεγονός, όμως, ότι αυτοί οι δύο πανίσχυροι Δημοκρατικοί επέλεξαν να μην εκφράσουν δημοσίως, αλλά ιδιωτικά τη στήριξή τους, είναι ενδεικτικό τουείναι ο πρόεδρος.Παρά τις εκκλήσεις, τα σχόλια και τις δηλώσεις που δείχνουν τον δρόμο της αποχώρησης, ακόμη και από τη Νάνσι Πελόζι και τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζο Μπάιντεν προς το παρόν επιμένει να δηλώνει ότι θα συνεχίσει κανονικά τον αγώνα ενόψει των εκλογών.