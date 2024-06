Ρούγια Ιγκνάτοβα: Καταζητείται στην Αθήνα η Cryptoqueen, επικηρυγμένη από το FBI με 5 εκατ. δολάρια

Διόλου τυχαία, οι ΗΠΑ προσφέρουν ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν προσφέρει για φυγά στην ιστορία τους, ανεβάζοντας την επικήρυξη της Ρούγια Ιγκνάτοβα στα $5 εκατ. από $250.000 (μεγαλύτερη και από αυτήν του «Ελ Τσάπο»), δείχνοντας έτσι ότι δεν έχουν πειστεί από το σενάριο δολοφονίας της

Ενα από τα σενάρια θέλει την Ιγκνάτοβα να διέφυγε από την Ελλάδα, να έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις για να αλλάξει εντελώς την εμφάνισή της και να ζει πλέον στο Ντουμπάι με άλλη ταυτότητα και εμφάνιση χρησιμοποιώντας μέρος από τα κλεμμένα για να ζει πολυτελώς

Η εντυπωσιακή έπαυλη της Ρούγια Ιγκνάτοβα στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στη Σωζόπολη της Βουλγαρίας

Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας της Σόφιας Ιβάν Γκέσεφ κατηγορούσε δημοσίως τον Καμενόφ ότι είχε συνωμοτήσει με δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες κατά του ίδιου και του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ο εισαγγελέας έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης την Πρωτομαγιά του 2023 από στρατιωτικό drone (!) έξω από τη Σόφια, γλίτωσε, όμως, καθώς το θωρακισμένο αυτοκίνητό του υπέστη τόσο λίγες ζημιές που ταξίδεψε για 30 χιλιόμετρα ακόμα.Το βουλγαρικό ανεξάρτητο δημοσιογραφικό δίκτυο Bureau of Investigative Reporting and Data (BIRD) υποστηρίζει ότι όλα τα παραπάνω συνδέονται. Αποκαλύπτει ότι ο «Kuro» ήταν ο πληροφοριοδότης που είχε δώσει πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία της «βασίλισσας των κρυπτονομισμάτων» και ότι επρόκειτο να παράσχει όλα τα στοιχεία στις αμερικανικές αρχές. Και ότι ο γενικός εισαγγελέας αποκάλυψε το όνομα του πληροφοριοδότη «καταδικάζοντάς» τον σε θάνατο.Κατά κάποιους άλλους, ο Καμενόφ γνώριζε ότι η αμοιβή του FBI για την Ιγκνάτοβα θα εκτοξευόταν στα 5 εκατ. δολάρια (από 100.000 και στη συνέχεια 250.000) και παζάρευε με τους Αμερικανούς να πάρει την αμοιβή, με ταυτόχρονη διαφυγή του στις ΗΠΑ και ένταξή του σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας Ιβανόφ φέρεται να το έμαθε αυτό και να το αποκάλυψε στη βουλγαρική μαφία, με τον Καμενόφ να διατάζει τη δολοφονία του για αντεκδίκηση ή για να τον προλάβει προτού μιλήσει.Οκτώβριος του 2017. Η Ρούγια Ιγκνάτοβα συνέχιζε να γυρνά τον πλανήτη, να διακηρύσσει ότι το one coin θα αντικαθιστούσε το bitcoin και να μαζεύει δισεκατομμύρια. Ενιωθε όμως την ανάσα των Γερμανών και Αμερικανών ανακριτών που την ερευνούσαν στην πλάτη της. Και η αλήθεια είναι ότι οι ανακριτές είχαν στα χέρια τους πολλά στοιχεία και χρειάζονταν μερικά ακόμα για να τη συλλάβουν για απάτη και για ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές τις σημαντικές πληροφορίες τις έπαιρναν από έναν πληροφοριοδότη εκ των έσω: τον εραστή της. Μόνο που η «κρυπτοβασίλισσα» το υποψιάστηκε, του έβαλε κοριό και έμαθε τι συνέβαινε. Και κατάλαβε ότι έπρεπε να διαφύγει.Ετσι, πήρε την πρωινή πτήση της Ryanair από τη Σόφια στην Αθήνα. Αποβιβάστηκε στην ελληνική πρωτεύουσα και από τότε εξαφανίστηκε. Το τι απέγινε είναι κάτι που το ερευνούν ανεπιτυχώς μέχρι σήμερα εισαγγελικές αρχές, ερευνητές, ακόμα και μυστικές υπηρεσίες από δεκάδες χώρες του πλανήτη.Ο Βούλγαρος μαφιόζος «Kuro» φέρεται να παρείχε ένα πειστικό στόρι στους πράκτορες του FBI και τους Αμερικανούς εισαγγελείς με τους οποίους μιλούσε.Κατά τον πληροφοριοδότη, η Ιγκνάτοβα έμεινε για μερικούς μήνες στην Ελλάδα και τον Φεβρουάριο του 2018 βρέθηκε σε ένα σκάφος στην. Οι άνδρες που βρίσκονταν στο σκάφος με καθήκον να την προστατεύσουν δέχτηκαν τότε την εντολή από τον «βασιλιά της κόκας» να τη σκοτώσουν και να την εξαφανίσουν. Ο «Kuro» φέρεται να είπε ότι τη σκότωσαν επάνω στο σκάφος, λίγο έξω από την Κέρκυρα, και στη συνέχεια τεμάχισαν το άψυχο σώμα της. Για να εξαφανίσουν τα ίχνη της, διασκόρπισαν τα κομμάτια της στο Ιόνιο.Αν και ο πληροφοριοδότης είχε πλήρη πρόσβαση στα πεπραγμένα της μαφίας -ως υψηλόβαθμο στέλεχός της και υπεύθυνος για αρκετές εκτελέσεις-, αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι το κίνητρο γι’ αυτό το σενάριο. Με δεδομένο ότι το αφεντικό της βουλγαρικής μαφίας είχε ήδη αποκομίσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια και πιθανότατα είχε πολλά ακόμα να λάβει, ποιος ήταν ο λόγος να δώσει εντολή εκτέλεσής της;Τα πιθανά σενάρια, εδώ, είναι πολλά. Ενδέχεται και αυτός να μη γνώριζε ότι το one coin είναι απάτη. Να θεωρούσε δηλαδή ότι η Ιγκνάτοβα ήταν μια πανίσχυρη επιχειρηματίας, μέλος της διεφθαρμένης ελίτ της χώρας, που απλώς ζητούσε προστασία από τη μαφία. Και όταν το έμαθε, να εξοργίστηκε θεωρώντας ότι η Ιγκνάτοβα θα στρέψει επάνω στον ίδιο και την οργάνωσή του τα φώτα των διωκτικών αρχών των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και άλλων χωρών. Και ότι ενδεχομένως να βρεθεί και αυτός στο στόχαστρο των δεκάδων υψηλού προφίλ θυμάτων της. Ετσι, αποφάσισε να την ξεφορτωθεί όσο πιο αθόρυβα γίνεται.Αλλο πιθανό σενάριο είναι να μην τα βρήκαν στην τελική αμοιβή, με την Ιγκνάτοβα να αρνείται να του παράσχει το ποσό που ζήτησε. Ή να κατάφερε, με κάποιον τρόπο, να αποκτήσει πρόσβαση στα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία που κατείχε εκείνη. Και όταν το κατάφερε αυτό, να είχε πάρει ό,τι χρειαζόταν...Παρά το γεγονός ότι το σενάριο η βουλγαρική μαφία να εκτέλεσε την Ιγκνάτοβα εξετάζεται με κάθε σοβαρότητα, υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν πειστεί από τα όσα «κελάηδησαν» οι πληροφοριοδότες. Κάποιοι εξ αυτών φαίνεται πως είναι και οι Αμερικανοί εισαγγελείς και το FBI, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η μεγαλύτερη, ίσως, απατεώνισσα όλων των εποχών να βρίσκεται εν ζωή κάπου σε αυτό τον πλανήτη και να απολαμβάνει τα δισεκατομμύρια που έκλεψε.Κατά πολλούς, η εκτόξευση της αμοιβής την περασμένη εβδομάδα που δίνει η αμερικανική κυβέρνηση για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή της κρύβει ένα μήνυμα. Τώρα, που στα μέσα ενημέρωσης πολλών χωρών έχει αρχίσει να διακινείται το σενάριο της δολοφονίας της, το FBI αυξάνει ξαφνικά την αμοιβή από τα 250.000 δολάρια (αρχικά 100.000) στα 5 εκατ. δολάρια. Με αυτό τον τρόπο κάνει σαφές ότι δεν έχει αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο η Ιγκνάτοβα να διαφεύγει και να κρύβεται. Να είναι, δηλαδή, ζωντανή.Διόλου τυχαία, οι ΗΠΑ προσφέρουν ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν προσφέρει για φυγά στην ιστορία τους. Περισσότερα έχουν προσφέρει τα τελευταία χρόνια μόνο για τον Σαντάμ Χουσεΐν (30 εκατ. δολάρια), τον διάδοχο του Οσάμα μπιν Λάντεν στην Αλ Κάιντα,(25 εκατ. δολάρια, όσο και του Οσάμα), τον Πακιστανό τρομοκράτη που οργάνωσε τις πολύνεκρες επιθέσεις του 2008 στο Μουμπάι Χαφίζ Μοχάμεντ Σαΐντ (10 εκατ. δολάρια), τον αρχηγό του ISIS Αμπού μπακρ αλ Μπαγκντάντι (10 εκατ. δολάρια), ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι μικρότερο ποσό προσέφερε για τον Μεξικανό βαρόνο των καρτέλ ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν (3,5 εκατ. δολάρια).Στην ανακοίνωσή του την περασμένη Τετάρτη το Στέιτ Ντπάρτμεντ αναφέρει: «Ξεκινώντας περίπου το 2014 στη Βουλγαρία, η Ιγκνάτοβα, ως συνιδρύτρια της OneCoin Ltd, και άλλοι εξαπάτησαν επενδυτές από όλο τον κόσμο με δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ιγκνάτοβα προώθησε την OneCoin ως επένδυση σε ψηφιακό νόμισμα μέσω ψευδών δηλώσεων και παραστάσεων για να προσελκύσει επενδυτές. Μέχρι το 2017 η OneCoin πιστεύεται ότι εξαπάτησε τα θύματα με περισσότερα από 4 δισ. δολάρια.Στις 12 Οκτωβρίου του 2017 η Ιγκνάτοβα παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δύο εβδομάδες μετά την απαγγελία της κατηγορίας η Ιγκνάτοβα ταξίδεψε από τη Σόφια της Βουλγαρίας στην Αθήνα της Ελλάδας για να αποφύγει τη σύλληψη και έκτοτε είναι φυγάς. Τον Φεβρουάριο του 2018 εκδόθηκε συμπληρωματικό κατηγορητήριο με το οποίο κατηγορείται για τα πρόσθετα εγκλήματα της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης περί κινητών αξιών. Το 2022 προστέθηκε στον κατάλογο των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του FBI.Η Γερμανία απήγγειλε επίσης ποινικές κατηγορίες στην Ιγκνάτοβα για τον ρόλο της στο διακρατικό σύστημα απάτης. [...] Εάν έχετε πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το FBI μέσω Telegram: @RujaReward, Signal: @RujaReward.01, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tips.fbi.gov. Εάν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ. Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του FBI. Ολα τα στοιχεία ταυτότητας παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι δεν είναι επιλέξιμοι για ανταμοιβές».Ενδεχομένως καθόλου τυχαία, το, στην ανακοίνωσή του, δεν κάνει λόγο καθόλου για πληροφορίες σχετικά με την τύχη της Ιγκνάτοβα παρά μόνο αναφέρει ότι την αμοιβή θα πάρει όποιος παρέχει στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη της. Αυτό ενισχύει και ένα άλλο σενάριο. Η Ιγκνάτοβα να μην εκτελέστηκε ποτέ, αλλά να χρησιμοποίησε τη βουλγαρική μαφία και τον πόλεμο στις τάξεις της για να εξαφανίσει τα ίχνη της.Το σενάριο αυτό που θέλει την Ιγκνάτοβα να διέφυγε από την Ελλάδα, να έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις για να αλλάξει εντελώς την εμφάνισή της και να χρησιμοποιεί μέρος από τα κλεμμένα για να ζει πολυτελώς σαν άλλος άνθρωπος ενισχύεται από άλλες πηγές πληροφοριών και στοιχεία. Γιατί όμως υπάρχει τώρα όλη αυτή η κινητικότητα;Μία από τις πηγές με τις οποίες φέρεται να συνεργάζεται με το FBI έχει καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η Ιγκνάτοβα είναι ζωντανή και ότι ζει στο Ντουμπάι με άλλη ταυτότητα και εμφάνιση. Αυτό το σενάριο ενισχύεται από το φετινό data leak «Dubai Unlocked», που αποκτήθηκε από το νορβηγικό μέσο ενημέρωσης E24 και το ερευνητικό κονσόρτιουμ OCCRP, που εντόπισε τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν από την OneCoin στο Ντουμπάι.Η γεννημένη στη Βουλγαρία και μεγαλωμένη στη Γερμανία (κατέχει και γερμανική υπηκοότητα) Ρούγια Ιγκνάτοβα ξεκίνησε την «καριέρα» της το 2014 ως εκείνη που θα γκρέμιζε το bitcoin βάζοντας στη θέση του το δικό της νόμισμα. Πήρε το προσωνύμιο «Cryptoqueen». Εβγαλε δισεκατομμύρια δολάρια. Ομως δεν ήταν όλα όπως φαίνονταν. Σήμερα την αποκαλούν -όχι αδίκως- τη μεγαλύτερη απατεώνισσα όλων των εποχών. Είναι στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων του FBI και της Europol.Τα θύματά της είναι εκατομμύρια: γόνοι ζάπλουτων οικογενειών, επιχειρηματίες παραδοσιακών βιομηχανιών, γαλαζοαίματοι του αραβικού κόσμου είναι κάποιοι από τους περίπου 3 εκατομμύρια επενδυτές από περισσότερες από 100 χώρες που συνέρρεαν στο project, χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού IRS, μεταξύ του δ’ τριμήνου του 2014 και του γ’ τριμήνου του 2016 η εταιρεία της έκανε πωλήσεις 3,353 δισ. δολαρίων και έβγαλε καθαρό κέρδος ύψους 2,232 δισ. δολαρίων.«Μα πώς μπόρεσαν να ξεγελαστούν;» θα αναρωτηθεί κανείς. Η αλήθεια είναι ότι το βιογραφικό της Βουλγαρογερμανίδας απατεώνισσας και η οικονομική ισχύς που ταχύτατα απέκτησε, μαζί με τους πανίσχυρους φίλους που απέκτησε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, θα ξεγελούσαν και τον πιο υποψιασμένο. Η Ιγκνάτοβα είναι απόφοιτος της Νομικής του Πανεπιστημίου τηςκαι είχε εργασιακή εμπειρία στον γίγαντα του consulting McKinsey. Ετσι, όταν δημιούργησε την OneCoin Ltd και άρχισε να παρουσιάζει το νόμισμά της ως τον «δολοφόνο του bitcoin», προσέλκυσε πολλούς και υψηλού προφίλ επενδυτές.Επιπλέον, μάζευε όλο και περισσότερους επενδυτές σε glamorous εκδηλώσεις, στις οποίες εμφανιζόταν ντυμένη με πανάκριβα σύνολα και τεράστια διαμάντια, εγγυώμενη τεράστια κέρδη με ελάχιστο ρίσκο. Ηξερε πολύ καλά τι έκανε, κεφαλαιοποιώντας τη διάθεση γρήγορου, σίγουρου κέρδους και την αναμονή «κάτι μεγάλου» για τα κρυπτονομίσματα.Η Ιγκνάτοβα άρχισε να υπόσχεται IPO στη Wall Street που θα γινόταν το 2018 ή το 2019. Ηδη αυτοαποκαλούνταν -και το είχε επιβάλει- «Cryptoqueen», δηλαδή «Κρυπτοβασίλισσα». Στους επενδυτές, δηλαδή τους αγοραστές του νομίσματός της, υποσχόταν ένα μπόνους αν το πούλαγαν σε άλλους επενδυτές ή αν έφερναν νέους στην OneCoin. Οσο απίστευτο κι αν φαίνεται, εκατομμύρια άνθρωποι, ακόμα και πολύ υψηλού προφίλ, αγόρασαν το υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα βάζοντας εκατομμύρια από τις περιουσίες τους, χωρίς να αναζητήσουν αν όντως υπήρχε!Ενα εφιαλτικό στοιχείο για τη δράση της Ιγκνάτοβα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που άρπαξε από τα θύματά της (τα οποία αγόραζαν «αέρα») το επένδυσε αλλού. Αγόρασε κάποια από τα ακριβότερα ακίνητα στο κέντρο της Σόφιας, δημιούργησε εταιρείες real estate που αποκτούσαν και εκμεταλλεύονταν ακίνητα σε κάθε γωνιά του κόσμου και επένδυσε σε άυλα assets που θα τη βοηθούσαν να ζήσει ως φυγάς.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχουν στα χέρια τους το FBI και η Europol, η Ιγκνάτοβα φέρεται να είχε προσθέσει στο portfolio της, μέσω συμφωνιών με πανίσχυρους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που έπεσαν στα δίχτυα της τα προηγούμενα χρόνια, τον γιγαντιαίο αριθμό των 230.000 bitcoins. Αυτά, με βάση τη σημερινή τιμή του κορυφαίου σε όγκο και αξία κρυπτονομίσματος, έχουν αξία 14,7 δισ. ευρώ. Ακόμα και στην κατάρρευση της τιμής του, η αξία τους έφτασε σε κατά τι λιγότερo από 5 δισ. δολάρια. Και αν τα κατέχει αυτά έως σήμερα, υποθέτοντας ότι δεν είχε αγοράσει ξανά άλλα κρυπτονομίσματα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κάτοχος bitcoins στον πλανήτη.Ωστόσο, προκύπτει ένα ακόμα ζήτημα: αυτό της φερεγγυότητας του bitcoin, με δεδομένο ότι -αν η Ιγκνάτοβα κατέχει ακόμα αυτό τον αριθμό των κρυπτονομισμάτων- ένα από τα δέκα μεγαλύτερα «πορτοφόλια» του κόσμου, και για την ακρίβεια το δεύτερο μεγαλύτερο, είναι δικό της. Θεωρητικά, η «» κατέχει περισσότερα bitcoins από το ίδιο το FBI (έχει 144.000 bitcoins από κατασχέσεις, όπως από τον ιδρυτή του Silk Road), το βουλγαρικό Δημόσιο (έχει επενδύσει στην αγορά περίπου 200.000 bitcoins), την Tesla, τους Γουίνκλεβος, ακόμα και τον ιδρυτή του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του κόσμου Coinbase.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Ιγκνάτοβα είναι μία από τις «φάλαινες» των κρυπτονομισμάτων (και αυτό χωρίς να γνωρίζουμε σε ποια άλλα cryptos έχει επενδύσει) και μάλιστα από τις πλέον ισχυρές. Εάν κατέχει μέχρι σήμερα αυτό τον αριθμό τωνκαι έχει τοποθετήσεις και σε άλλα κρυπτονομίσματα, ο μόνος στον κόσμο που έχει μεγαλύτερο κρυπτο-πορτοφόλι από αυτήν είναι ο μυστηριώδης ιδρυτής/εμπνευστής/δημιουργός του bitcoin, Σατόσι Νακαμότο, για τον οποίο επίσης δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Και ουσιαστικά, η Ιγκνάτοβα έχει τη δύναμη να καταστρέψει ολόκληρο το οικοσύστημα, πλημμυρίζοντας την αγορά με bitcoin, άρα να καταβαραθρώσει την τιμή του ή να τα κρατήσει για πάντα κρυμμένα σε έναν σκληρό δίσκο...