Βρετανία: Ακτιβιστές βανδάλισαν σε γκαλερί του Λονδίνου το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου - Δείτε βίντεο

Philip Mould προκάλεσε η ακτιβιστική οργάνωση για την προστασία των ζώων

Breaking @AnimalRising have vandalized the King Charles portrait at the Philip Mould gallery in London pic.twitter.com/XX4Ke6IDYM — Sabrina Miller (@SabriSun_Miller) June 11, 2024

RSPCA)

Γουάλας και Γκρόμιτ

Βανδαλισμό στο νέο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου στην γκαλερί του ΛονδίνουAnimal Rising.Γύρω στις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, δύο ακτιβιστές κόλλησαν αφίσες των χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων, Γουάλας και Γκρόμιτ, στο πρόσωπο του Καρόλου.Η οργάνωση καλεί, συγκεκριμένα, τον βασιλιά της Βρετανίας να σταματήσει την υποστήριξή του στη φιλανθρωπική οργάνωση ''Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'' (Ένας από τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια, ο Ντάνιελ Τζούνιπερ, δήλωσε τα εξής: «Με τον βασιλιά Κάρολο να είναι μεγάλος θαυμαστής των, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να επιστήσουμε την προσοχή του μονάρχη στις φρικτές σκηνές που εκτυλίσσονται στα αγροκτήματα της RSPCA.«Τον καλούμε να επανεξετάσει σοβαρά αν θέλει να συνδεθεί με όσα φρικτά γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της RSPCA σε φάρμες» πρόσθεσε.Οι ακτιβιστές διατείνονται ότι η οργάνωση RSPCA ασκεί βασανισμούς στα ζώα σε κάθε φάρμα, καθώς έχουν καταγγελθεί σκηνές με νεκρά κοτόπουλα και χοίρους αφημένα σε διαδρόμους στις φάρμες.